İş arkadaşına vurdu tazminatsız kovuldu. Yargıtay işvereni haklı buldu

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, iş yerindeki tartışma sırasında iş arkadaşına vuran işçinin tazminatsız işten çıkarılmasını hukuka uygun buldu.

Dairenin kararına göre; Balıkesir'deki bir iş yerinde çıkan tartışma sırasında işçilerden biri, adil davranmadığını öne sürdüğü vardiya amirinin başına elindeki cisimle vurdu. Bunun üzerine işçinin iş sözleşmesi tazminatsız feshedildi.

Kıdem ile ihbar tazminatının ödenmesi talebiyle dava açan işçi, "küfür ve hakaret etmediği halde tehditvari şekilde konuşularak üzerine yüründüğünü, bu nedenle kendini savunduğunu" iddia edip, feshin haksız olduğunu öne sürdü.