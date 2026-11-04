İş insanı Ahmet Nazif Zorlu'ya veda. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Öğle vakti kılınan cenaze namazına, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra Zorlu'nun ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.

Törende İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Abdurrahim Albayrak, Bülent Eczacıbaşı, Raif Dinçkök, Ali Ağaoğlu, Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören, Erdoğan Demirören Mahsun Kırmızıgül, Şenol Güneş, Adnan Polat gibi isimler Zorlu ailesine taziyelerini iletti.

Ahmet Nazif Zorlu'nun tabutunu oğlu Mehmet Emre Zorlu taşırken, kızları Şehminur Zorlu Aydın ve Şule Zorlu babasının tabutu başında gözyaşı döktü. Torunları da dedelerinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.

EŞİNİN SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI

Zülal Zorlu'nun eşinin tabutu başında “Bırakıp gitti beni” diye ağlaması yürek burkarken; Zülal Zorlu’yu, oğlu Emre Zorlu teselli etmeye çalıştı.

Cenazede konuşan Abdurrahim Albayrak, “Yıllardır tanışırım. Bir buçuk ay önce NTV'nin canlı yayınına katılmıştım. Yayın biter bitmez beni aradı ve ‘Nerelerden geldiğini anlattın, sen konuşurken gözlerimden yaşlar geldi’ dedi. Mekanı cennet olsun, binlerce insan elinden ekmek yedi. Allah geride kalanlara sabır versin" dedi.

Mahsun Kırmızıgül de “Çok sevdiğim bir insandı, değerli bir iş insanıydı. Gerçekten beyefendi bir insandı. Başta ailesi olmak üzere çalışma arkadaşlarına da başsağlığı diliyorum” dedi.

Ali Ağaoğlu ise “Başımız sağ olsun. Türkiye önemli bir girişimcisini kaybetti. Allah yattığı yeri cennet eylesin” ifadelerini kullandı.

Ahmet Nazif Zorlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.

Öte yandan Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamada, Zorlu'nun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesi, bunun yerine arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmaları rica edilmişti. Fakat cenaze törenine çok sayıda çelenk gönderildi.