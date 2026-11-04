İş insanı Ahmet Nazif Zorlu'ya veda. Gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı
04.11.2026 15:24
Son Güncelleme: 04.11.2026 15:28
Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, yaşamını yitirdi. Bugün son yolculuğuna uğurlanan Zorlu'nun eşi, çocukları ve torunları gözyaşlarına boğuldu.
Bir süredir kanser tedavisi gören iş insanı Ahmet Nazif Zorlu, 2 Kasım'da 82 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber Zorlu Holding'den yapılan “Yönetim Kurulu Başkanımız Ahmet Zorlu'yu bugün bir süredir tedavi gördüğü hastanede kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz” açıklamasıyla duyuruldu.
Bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanan Zorlu'nun cenaze töreni, İstanbul Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camisi'nde düzenlendi.
ÇOCUKLARI VE TORUNLARI GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Öğle vakti kılınan cenaze namazına, 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra Zorlu'nun ailesi, yakınları, çalışma arkadaşları ile iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı.
Törende İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Abdurrahim Albayrak, Bülent Eczacıbaşı, Raif Dinçkök, Ali Ağaoğlu, Serdar Bilgili, Yıldırım Demirören, Erdoğan Demirören Mahsun Kırmızıgül, Şenol Güneş, Adnan Polat gibi isimler Zorlu ailesine taziyelerini iletti.
Ahmet Nazif Zorlu'nun tabutunu oğlu Mehmet Emre Zorlu taşırken, kızları Şehminur Zorlu Aydın ve Şule Zorlu babasının tabutu başında gözyaşı döktü. Torunları da dedelerinin tabutu başında gözyaşlarına boğuldu.
EŞİNİN SÖZLERİ YÜREK DAĞLADI
Zülal Zorlu'nun eşinin tabutu başında “Bırakıp gitti beni” diye ağlaması yürek burkarken; Zülal Zorlu’yu, oğlu Emre Zorlu teselli etmeye çalıştı.
Cenazede konuşan Abdurrahim Albayrak, “Yıllardır tanışırım. Bir buçuk ay önce NTV'nin canlı yayınına katılmıştım. Yayın biter bitmez beni aradı ve ‘Nerelerden geldiğini anlattın, sen konuşurken gözlerimden yaşlar geldi’ dedi. Mekanı cennet olsun, binlerce insan elinden ekmek yedi. Allah geride kalanlara sabır versin" dedi.
Mahsun Kırmızıgül de “Çok sevdiğim bir insandı, değerli bir iş insanıydı. Gerçekten beyefendi bir insandı. Başta ailesi olmak üzere çalışma arkadaşlarına da başsağlığı diliyorum” dedi.
Ali Ağaoğlu ise “Başımız sağ olsun. Türkiye önemli bir girişimcisini kaybetti. Allah yattığı yeri cennet eylesin” ifadelerini kullandı.
Ahmet Nazif Zorlu'nun naaşı, kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi.
Öte yandan Zorlu Holding tarafından yapılan açıklamada, Zorlu'nun isteği doğrultusunda cenaze törenine çelenk gönderilmemesi, bunun yerine arzu edenlerin diledikleri bir sivil toplum kuruluşuna bağışta bulunmaları rica edilmişti. Fakat cenaze törenine çok sayıda çelenk gönderildi.
AHMET NAZİF ZORLU KİMDİR?
Ahmet Nazif Zorlu, 1944 yılında Denizli'nin Babadağ ilçesinde doğdu. Ahmet Zorlu, çalışma hayatına erken yaşlarda baba mesleği olan tekstille başladı. İş hayatının ilk yıllarında Trabzon’da açtığı mağazayla tekstil ticareti yapan Zorlu, 1970 yılında şirketin merkezini İstanbul’a taşıyarak Zorlu Holding’in temellerini attı.
1976 yılında ilk üretim şirketi olan Korteks’i kuran Ahmet Zorlu 1990 yılında tüm şirketleri Zorlu Holding çatısı altında topladı.
1994 yılında Vestel’i Zorlu Holding bünyesine katan Ahmet Zorlu, tekstil sektörüyle başladığı girişimciliği; beyaz eşya, elektronik, gayrimenkul, enerji, metalurji, savunma, e-mobilite gibi birçok farklı alanda faaliyet gösteren şirketlerle devam etti.
Ahmet Zorlu, Zorlu Holding’deki Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın yanı sıra Zorlu Grubu bünyesinde farklı sektörlerde hizmet veren birçok şirkette Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmaktaydı.
Ahmet Zorlu’nun, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) , Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), Denizlililer Birliği Eğitim ve Kültür Vakfı (DENBİR), Babadağlı Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) ve Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) gibi Sivil Toplum Kuruluşları’nda üyelikleri bulunmaktaydı.