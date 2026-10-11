İşçiler günlük bin 300 TL alıyor. Toplandıktan sonra turşu yapılıyor

Oğuzeli ilçesinde turşuluk acur yetiştiriciliği yapan Ali Özarık, "Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde acur yetiştiriciliği yapıyoruz. Gaziantep ve çevresindeki bölgenin acur tedarikinin büyük çoğunluğunu biz sağlamaya çalışıyoruz. Hasat ettiğimiz acurları Gaziantep ve çevre illerdeki turşu fabrikaları ile perakende satış için kent merkezinde kalealtı diye tabir edilen bölgeye gönderiyoruz. Acur sezonu yılın 3-4 ayı olur, yani 12 ay sürmez. Sezonumuz 3 ay kadar sürüyor diğer 7 ayda ise yatıyoruz. Turşuluk acurun kilosunu biz 20-30 lira arasında satıyoruz" dedi.