İsim benzerliği başını yaktı, başkasının hapis cezasını yattı. Gerçek böyle ortaya çıktı

Antalya'da ilginç bir olay meydana geldi.

Konyaaltı ilçesinde emlak sektöründe çalışan Ali Süslü'yü 26 Temmuz günü telefonla arayan polis memuru, "Bir imza işiniz var" diyerek karakola çağırdı. Kısa süre önce göbek fıtığı ameliyatı olan ve istirahatte olan Süslü, polis merkezine gitti ve burada gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edile Süslü, suçunun ne olduğunu öğrenemeden 10 günlük kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.