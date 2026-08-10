İsim benzerliği başını yaktı, başkasının hapis cezasını yattı. Gerçek böyle ortaya çıktı
10.08.2026 11:10
Antalya'da imza işi için karakola çağırılan Ali Süslü, 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle tutuklanıp cezaevine gönderildi. Filmleri aratmayan olayda gerçek 9'uncu günde ortaya çıktı.
Antalya'da ilginç bir olay meydana geldi.
Konyaaltı ilçesinde emlak sektöründe çalışan Ali Süslü'yü 26 Temmuz günü telefonla arayan polis memuru, "Bir imza işiniz var" diyerek karakola çağırdı. Kısa süre önce göbek fıtığı ameliyatı olan ve istirahatte olan Süslü, polis merkezine gitti ve burada gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edile Süslü, suçunun ne olduğunu öğrenemeden 10 günlük kesinleşmiş hapis cezası olduğu gerekçesiyle Antalya L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
KENDİNİ CEZAEVİNDE BULDU
Süslü'nün neden cezaevine girdiği yönündeki sorusuna da "Bilmiyoruz" karşılığı verildi.
Süslü, ameliyatlı olduğu için pansumanını koğuştakiler yaptı ve iki kez ambulansla hastanenin acil servisine götürüldü.
"ÖZÜR DİLERİZ, BİR HATA OLDU"
Gerçek, cezaevindeki 9'uncu günde ortaya çıktı.
Psikolog ile rutin görüşmeye çıkarılan Süslü, suçunun ne olduğunu bilmediğini söyledi. Bilgisayarından kayıtları inceleyen psikolog, tutuklu Ali Süslü ile hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali Süslü'nün isimlerinin aynı, T.C. kimlik numaralarının farklı olduğunu fark etti.
Aranan hükümlünün de Süslü gibi Adana doğumlu olduğu ancak adreslerinin uyuşmadığı anlaşıldı.
Yapılan hatanın anlaşılması üzerine Süslü'ye "Özür dileriz, bir hata oldu" denildiği iddia edildi.
Gerçeğin ortaya çıkması ile tahliye olmak isteyen Süslü'ye 10 günlük cezayı tamamlaması gerektiği söylenerek ertesi gün tahliye edildi.
İŞİNİ DE KAYBETTİ
Cezaevine girmesinin ardından hakkındaki iddialar nedeniyle işini de kaybeden Süslü, ilgililer hakkında "Görevi kötüye kullanma", "Görevi ihmal" ve "Hürriyeti tahdit "suçlarından suç duyurusunda bulundu.
Yaşadıklarına inanamadığını ve çok üzgün olduğunu belirten Süslü, "Bana ‘Özür dileriz seni bırakamayız ve bir hata oldu, bunun için de özür dileriz’ dediler. Beni bir gün sonra tahliye ettiler." diye konuştu.
3 AY ÖNCE DE POLİS EVİNİ BASTI
Kimin yerine cezaevine girdiğini merak ettiğini ancak kendisini bulamadığını söyleyen Süslü, "Maalesef 3 ay önce sabah 05.30’da evime polisler gelip, bir yandan zili çalıp bir yandan kapıyı kıracakmış gibi vurdular. Uykulu halde kapıyı açtığımda polisler direkt beni yere yatırıp telefonuma, bilgisayarıma el koydular. Telefonumu ve bilgisayarımı incelemeye başladılar." dedi.
Yine T.C. kimlik numarasından şüphelinin kendisi olmadığının anlaşıldığını anlatan Süslü, "Tekrar ‘Pardon, özür dileriz’ deyip evimi terk ettiler." ifadelerini kullandı.