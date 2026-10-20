İSKİ duyurdu, yarın başlıyor. Bu mahallelerde 11 saat su kesintisi olacak
20.10.2026 12:00
İstanbul'da yarın bazı ilçelerde su kesintisi uygulanacak ve hanelere 11 saat su verilmeyecek. Hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak?
İstanbul'da yarın isale hattı çalışmaları yapılacak.
Çalışmalar nedeniyle 3 ilçe su kesintisi yaşanacak.
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Arnavutköy Ömerli Mahallesi'nde deplase çalışmaları tamamlanan 800 milimetre ve 400 milimetre çapındaki isale hatlarının mevcut isale hatlarına bağlantı çalışmaları yapılacak.
İşte su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler…
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, kesinti yarın 10.00 ve 21.00 saatleri arasında yaşanacak.
Başakşehir'de Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi, Esenyurt'ta Orhangazi Mahallesi ile Arnavutköy'de Ömerli, Deliklikaya, Hastane, Hadımköy, Yassıören, Yeşilbayır ve Dursunköy mahallelerine su verilemeyecek.