İSKİ duyurdu, yarın başlıyor. Bu mahallelerde 16 saat su kesintisi olacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) , bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle Maltepe'nin bazı mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.

İSKİ'nin açıklamasına göre, Maltepe'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için inşa edilen Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.

Bu kapsamda yarın saat 10.00 ile çarşamba günü saat 02.00 arasında Maltepe'nin bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.