İSKİ duyurdu, yarın başlıyor. Bu mahallelerde 16 saat su kesintisi olacak
12.10.2026 13:10
Son Güncelleme: 12.10.2026 13:11
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) vatandaşları yarın 16 saat sürecek planlı su kesintisine karşı uyardı. Hangi ilçe ve mahallelerinde su kesintisi yaşanacak?
İSKİ altyapı çalışmaları kapsamında Maltepe'nin 4 mahallesinde uzun süreli su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
Salı günü saat 10.00 ile çarşamba günü saat 02.00 arasında uygulanacak 16 saatlik kesintiden birçok mahalle doğrudan etkilenecek.
16 SAAT SÜRECEK
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), bölgedeki isale hattında yapılacak çalışmalar nedeniyle Maltepe'nin bazı mahallelerinde 16 saat su kesintisi yaşanacağını duyurdu.
İSKİ'nin açıklamasına göre, Maltepe'de içme suyu altyapısını güçlendirmek için inşa edilen Gülsuyu 2 içme suyu deposunun bağlantı ve iyileştirme çalışmaları yapılacak.
Bu kapsamda yarın saat 10.00 ile çarşamba günü saat 02.00 arasında Maltepe'nin bazı mahallelerinde su kesintisine gidilecek.
SU KESİNTİSİ YAPILACAK MAHALLELER
İSKİ tarafından yapılan duyuru sonrasında su kesintisi yapılacak mahalleler belli oldu.
Yapılacak çalışma kapsamında su kesintisi yapılacak mahalleler, "Zümrütevler, Gülsuyu, Esenkent ve Gülensu" olarak açıklandı.