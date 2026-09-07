İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'den Kayseri'deki liseye mektup
07.09.2026 14:28
Son Güncelleme: 07.09.2026 14:40
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, kendisini Kayseri'ye davet eden Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'ne teşekkür mektubu gönderdi.
Kayseri'nin İncesu ilçesindeki bir lise tarafından çıkarılan derginin İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'e gönderilmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı.
Sanchez'den okula imzasını taşıyan teşekkür mektubu geldi.
İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi'nde öğretmenler ve öğrenciler tarafından şiir, makale ve çeşitli edebiyat yazılarının bulunduğu Kıvılcım Dergisi'nin bir nüshası İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'e gönderilerek kendisi okula davet edildi.
Dergisi eline ulaşan Sánchez, okula kendisinin imzasını taşıyan bir teşekkür mektubu yollayarak, işlerindeki yoğunluk nedeni ile ziyaret programı gerçekleştiremediğini belirtti.
Başbakan Sanchez'in incelik yaparak kendilerine bir mektup gönderdiğini söyleyen İncesu Mustafa Özkan Anadolu Lisesi Müdürü Fatih Şahin, "Posta yoluyla dergimizi ilettik, sağ olsun kendileri de dergimize ve okulumuza teşekkürlerini ve tebriklerini ileten bir mektup kaleme almışlar. Altına da imzalarını atarak bizi onore etmişler." diye konuştu.
Sanchez'e teşekkür eden Şahin, "Kendilerine buradan bu nazik ve ince davranışları için teşekkürlerimizi iletiyoruz, Türkiye'den selamlarımızı gönderiyoruz." ifadelerini kullandı.