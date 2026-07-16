İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda iddianame hazırlandı
16.07.2026 16:44
Beşiktaş'taki İsrail Konsolosluğu'nun da bulunduğu binanın önündeki saldırıya iddianame hazırlandı. 14 şüpheli hakkında 4 suçtan ceza talep edildi.
Beşiktaş'ta bulunan İsrail Konsolosluğu'nun önündeki saldırıya ilişkin soruşturma tamamlandı.
Terör örgütü DAEŞ'in saldırı gerçekleştirilmesi amacıyla emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açılması sonucu, 3 emniyet görevlisinin yaralandığı ve bir teröristin ölü olarak ele geçirildiği olaya ilişkin iddianame hazırlandı.
4 SUÇRA CEZA TALEP EDİLDİ
İddianamede 14 şüpheli hakkında "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ceza talep edildi.
ÖLEN TERÖRİSTİN SUÇ DOSYASI
Saldırıda ölen teröristin 2018 yılında aile içi şiddet, cinayetten 3 yıl hapis yattığının ortaya çıktığını ve 2021 yılında da DAEŞ üyeliğinden mal varlığının 3 yıl boyunca dondurulduğu öğrenilmişti.
Öte yandan çatışmada öldürülen Yunus E.S.'nin 2018 yılında Adana'da cinayete karıştığı da ortaya çıkmıştı.