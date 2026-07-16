İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda iddianame hazırlandı

İddianamede 14 şüpheli hakkında "ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma", "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından ceza talep edildi.