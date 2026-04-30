İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda rehin alma itirafı
30.04.2026 11:35
NTV - Haber Merkezi
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırıda tutuklanan terörist Ahmet İmrak, aylardır kullanım dışı olan konsolosluk binasında rehin alma planı yapacaklarını, sinagog veya ABD Konsolosluğu'na da saldırmayı düşündüklerini söyledi.
Levent Mahallesi Cömert Sokak'ta Yapı Kredi Plaza önündeki polis noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan saldırgan Ahmet İmrak'ın hastanedeki tedavisi tamamlandı.
Şüpheli İmrak, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
İfadesi ortaya çıkan İmrak, saldırı planlarından bahsederek diğer teröristlerle birlikte İsrail Konsolosluk binasını üç taraftan saracaklarını söyledi..
İmrak, içeri sızmayı başarmaları halinde ise boş konsoloslukta rehin alma eylemi gerçekleştirmeyi hedeflediklerini de belirtti.
"Saldırıdan öne keşif yaptığımız sırada abim Murat İmrak yanımızdaydı. Abim konsolosluğun boş olduğunu, içeride diplomat olmadığını ve saldırının caiz olmadığını söyledi." ifadelerini kullanan İmrak, saldırıdan vazgeçildiğini anlattı.
Herhangi bir sinagoga da saldırmayı düşündüklerini ifadesine ekleyen terörist, "Ancak ibadethane olduğu için saldırının caiz olmadığını düşündük. Amerikan Konsolosluğu'nu ise Gebze'ye uzak olduğu için seçmedik." dedi.
TUTUKLU SAYISI 15'E YÜKSELDİ
Saldırıda bir terörist etkisiz hale getirilmişi Ahmet İmrak ile birlikte ikisi yaralı olarak yakalanmıştı. İmrak'ın tutuklanmasıyla birlikte soruşturma kapsamında tutuklu sayısı 15'e yükseldi.