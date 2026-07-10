İstanbul açıklarında vurulmuştu, dört ay sonra boğazdan geçti
10.07.2026 12:17
İstanbul Boğazı'nın yaklaşık 14 mil açığında saldırıya uğradığı öne sürülen gemi, dört ay sonra boğazdan geçerek Marmara Denizi'ne geçti.
Karadeniz açıklarında İstanbul Boğazı'nın 14 mil açığında vurulan Türk gemisi boğazdan geçerek Marmara Denizi'ne çıktı.
Rusya'nın Novorossiysk Limanı'ndan İstanbul'a doğru yola çıkan, 140 bin ton ham petrol taşıyan Altura isimli 274 metre uzunluğunda 50 metre genişlikteki Sierra Leone bayraklı petrol tankerinden, 26 Mart'ta gece saatlerinde Boğaz'a yaklaşık 14 mil mesafe kala saldırıya uğradığına dair yardım çağrısı yapıldı.
Çağrı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekipleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Ekipler bölgede güvenlik tedbiri aldı. Yapılan incelemede, mürettebattaki 27 Türk vatandaşının durumunun iyi olduğu belirlendi.
DÖRT AY SONRA BOĞAZDAN GEÇTİ
Tahliye talebinde bulunmayan gemi, bir süre bulunduğu bölgedeki bekleyişinin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri eşliğinde Sarıyer Kilyos açıklarındaki Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.
Yaklaşık dört aydır demirli bulunduğu Kilyos’tan hareket ederek Kıyı Emniyeti römorkörleri eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan Marmara Denizi'ne geçti.