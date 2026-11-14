İstanbul aniden soğudu, beklenen sağanak yağmur başladı: "Rüzgar kayması" tehlikesine dikkat
14.11.2026 14:21
Son Güncelleme: 14.11.2026 16:31
İstanbul'da sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Öğle saatlerinde 22 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı 14 dereceye geriledi. Ani soğuma nedeniyle "rüzgar kayması" kaynaklı dolu riski var.
İstanbul'da lodos nedeniyle bahar değerlerinde seyreden hava sıcaklıkları, rüzgarın kuzeye dönmesiyle birlikte düşmeye başladı. Öğle saatlerinde 20-22 dereceye kadar yükselen hava sıcaklığı saat 16.00'da 14 dereceye düştü.
Balkanlar üzerinden kente giriş yapan soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle gök gürültülü sağanak yağış etkili oluyor.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, soğuk hava girişinin hava olaylarının etkisini artıracağına dikkat çekerek, "Balkanlardan soğuk hava girişi olacak, rüzgar kayması gerçekleşecek." dedi.
"ANİ VE ÇOK ŞİDDETLİ RÜZGAR ETKİLİ OLACAK"
Yağışlı havanın saat 16.00'dan itibaren etkili olacağına dikkat çeken Çalışkan, "Kısım kısım şiddetli yağmur, ani ve çok şiddetli rüzgar etkili olacak." dedi.
Bazı semtlerde yağmurla birlikte dolu ve küçük çaplı hortum görülebileceği uyarısında bulunan Çalışkan, bunların ani soğumanın etkisiyle olumsuzluklara neden olabileceğini kaydetti.
Dilek Çalışkan, saat 16.30'dan itibaren 18.30'a kadar olan zaman diliminin riskli olduğunu belirterek, yağışlı havanın saat 20.00'ye kadar etkili olacağını anlattı.
RÜZGAR KAYMASI NEDİR?
Rüzgar kayması yani wind shear; meteorolojik bir olay. Atmosferde kısa bir mesafede rüzgarın hızında ya da yönünde meydana gelen ani değişime verilen bir isim.
Rüzgar kayması, soğuk ya da sıcak hava cephelerinin çarpışmasıyla meydana gelir.
AKOM VE VALİLİK UYARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) beklenen yağış nedeniyle megakenti uyardı.
Hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacağına dikkat çeken AKOM, "Yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artıracağı, gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor." açıklamasını yaptı.
Açıklamada fırtına ve kuvvetli yağış geçişlerinin pazar sabahına kadar süreceği belirtildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.