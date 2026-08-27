İstanbul barajları kritik seviyenin altında

Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, kentteki barajlar yüzde 100 dolu olsa bile kentin 1 yıllık su tüketimine yetmediğini söyledi.

Özdemir, "Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı bu şekilde devam ederse su seviyesi daha da azalacaktır. Sıcaklık ve kuvvetli rüzgarla birlikte buharlaşma da fazla olacaktır. Bundan dolayı su birikimindeki veya barajlardaki doluluk seviyesi azalacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Özdemir, bazı Avrupa ülkelerinde bahçelerin hortumla sulanmasının yasaklandığını, yeşil çimlerin sarıya dönmesine neden olan tasarrufların uygulandığını aktardı.

İstanbul'da özellikle yol kenarlarında bulunan çimlerin belediyeler tarafından otomatik fıskiyelerle sulandığını anlatan Özdemir, şunları söyledi:

"Çimlerin olduğu alanlar belediyeler tarafından sulanıyor ama maalesef yarısı çimleri, yarısı caddeleri suluyor. Buna hiç dikkat etmiyoruz. Bazıları bozuk, bakım yapmıyorlar. İsraf büyük. Belediyelerin arızalı fıskiyeleri düzeltmesinde ve yeşil alanları daha az sulanmasında fayda var. Ayrıca eğer şebeke suyu kullanıyorlarsa bu kötü çünkü devamlı su çekecektir. Tabii ki bu suyun tasarrufu çimlerin sulanmasından daha önemli. Güneş doğmadan veya güneş batımından sonra belli bir miktar sulanması yeterli. Saatlerce açık kalan bir sistem sıkıntılıdır."