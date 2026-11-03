İstanbul barajlarında uçurum. Kimi yüzde 90'ı aştı, kimi yüzde 3'te kaldı

Barajların doluluk oranları Darlık'ta yüzde 90,23, Ömerli'de yüzde 78,35, Alibey'de yüzde 70,87, Elmalı'da yüzde 65,79, Istrancalar'da yüzde 61,25, Terkos'ta yüzde 39,69, Sazlıdere'de yüzde 33,86, Büyükçekmece'de yüzde 32,36 olarak kaydedildi.

Ayrıca Kazandere'de doluluk oranının yüzde 4,05 ve Pabuçdere'de ise yüzde 2,96 olması da dikkat çekti. Veriler, İstanbul'un su rezervlerinde belirgin bir bölgesel farklılık bulunduğunu da ortaya koydu.

Darlık Barajı'ndaki doluluk yüzde 90'ın üzerinde seyrederken Pabuçdere ve Kazandere barajlarında bu oranın yüzde 5'in altında kalması, genel ortalamanın su kaynakları arasındaki farkı tek başına göstermediğini ortaya çıkardı.