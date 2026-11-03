İstanbul barajlarında uçurum. Kimi yüzde 90'ı aştı, kimi yüzde 3'te kaldı
03.11.2026 11:08
Marmara Bölgesi'ndeki kuvvetli yağışlar, İstanbul'un barajlarına canlılık getirdi. Bazı barajlarda doluluk yüzde 90'ın üzerine çıkarken bazılarında yüzde 3 seviyesinde kalması ise dikkat çekti.
İstanbul'da yaklaşık bir aydır yağışlı hava etkili oluyor.
Kuvvetli yağışlar ve sel felaketiyle birlikte kente su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarında da artış yaşandı. İstanbul'un su rezervlerinde son bir ayda yaşanan değişim, sonbahar yağışlarının barajlara katkısını ortaya koydu.
DOLULUK ORANI YÜZDE 50'NİN ÜZERİNDE
İSKİ'nin açıkladığı son verilere göre, İstanbul'a su sağlayan 10 barajın 5'inde doluluk oranı yüzde 50'nin üzerine çıktı.
Darlık, Ömerli, Alibey, Elmalı ve Istrancalar barajları bu seviyeyi aşarken diğer 5 barajda doluluk yüzde 50'nin altında kaldı.
DARLIK YÜZDE 90, PABUÇDERE YÜZDE 3
Barajların doluluk oranları Darlık'ta yüzde 90,23, Ömerli'de yüzde 78,35, Alibey'de yüzde 70,87, Elmalı'da yüzde 65,79, Istrancalar'da yüzde 61,25, Terkos'ta yüzde 39,69, Sazlıdere'de yüzde 33,86, Büyükçekmece'de yüzde 32,36 olarak kaydedildi.
Ayrıca Kazandere'de doluluk oranının yüzde 4,05 ve Pabuçdere'de ise yüzde 2,96 olması da dikkat çekti. Veriler, İstanbul'un su rezervlerinde belirgin bir bölgesel farklılık bulunduğunu da ortaya koydu.
Darlık Barajı'ndaki doluluk yüzde 90'ın üzerinde seyrederken Pabuçdere ve Kazandere barajlarında bu oranın yüzde 5'in altında kalması, genel ortalamanın su kaynakları arasındaki farkı tek başına göstermediğini ortaya çıkardı.
YÜZDE 31,63 ARTIŞ
İstanbul barajlarındaki doluluk oranı, geçen yılın aynı dönemine göre de yükseldi.
İSKİ'nin geçmiş yıllara ait istatistiklerine göre, 2 Kasım 2025'te yüzde 22,54 olan doluluk oranı, 2 Kasım 2026'da yüzde 54,17 olarak ölçüldü.
Bir yıllık dönemde 31,63'lük artış kaydedilmiş oldu.
Ekim ayındaki kuvvetli yağışlardan önce barajlardaki doluluk oranu yüzde 45 civarındaydı. Yağışların ardından barajlar bir günde yüzde 4 yükseliş yaşamıştı.
Bir haftada ise yüzde 14 oranında yükselere rekor kırmıştı.