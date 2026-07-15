İstanbul Boğazı'nda 15 Temmuz şehitleri anısına 253 gemilik deniz korteji

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında gerçekleşen programa İstanbul İl Emniyet Deniz Liman Şube Müdürlüğü, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul Bölge Liman Başkanlığı, İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü destek verdi.