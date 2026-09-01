İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı
01.09.2026 14:19
Son Güncelleme: 01.09.2026 14:59
Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında İnsansız Hava Araçları (İHA) saldırısına uğrayan Liberya bayraklı yük gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçiriliyor.
Liberya bayraklı 225 metre uzunluğunda ve 32 metre genişliğindeki “Anna-S” isimli dökme yük gemisi, 17 Ağustos'ta Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında 5 İHA'nın saldırısına uğradı.
Saldırı sonrası yangın çıkan gemi ağır hasar aldı. Saldırının ardından gemide bulunan 21 mürettebatın tamamı, olay bölgesine gelen Malta bayraklı “Elina-B” isimli dökme yük gemisi tarafından kurtarıldı.
“Elina-B” ise yaklaşık 5 saat sonra 2 İHA'nın saldırısına uğradı. Saldırı nedeniyle hasar gören “Elina-B”nin faaliyetlerine devam ettiği belirtildi.
Türkiye'ye getirilen “Anna-S”, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 9, Kurtarma 14 ve Nazım Tur isimli römorkörlerin yanı sıra gemiyi Rusya'dan Türkiye'ye çeken PGE Denizcilik'e ait “Tedy” isimli römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilecek.
Geminin geçişinin ardından tersaneye götürülerek burada bakım ve onarım işlemlerinin yapılması bekleniyor. Geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.