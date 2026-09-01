İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği askıya alındı

Türkiye'ye getirilen “Anna-S”, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait Kurtarma 6, Kurtarma 7, Kurtarma 9, Kurtarma 14 ve Nazım Tur isimli römorkörlerin yanı sıra gemiyi Rusya'dan Türkiye'ye çeken PGE Denizcilik'e ait “Tedy” isimli römorkör eşliğinde İstanbul Boğazı'ndan geçirilecek.

Geminin geçişinin ardından tersaneye götürülerek burada bakım ve onarım işlemlerinin yapılması bekleniyor. Geçiş nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki transit gemi trafiği çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındı.