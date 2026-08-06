İstanbul Boğazı'ndan bir dev geçti. Köprülerin altından geçebilmek için kulelerini yatırdı

Dünyanın en büyük üçüncü yarı batık vinç ve boru döşeme gemisi olan Bahama bayraklı Saipem 7000, Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaptı.

Dev platformun geçişi sırasında Boğaz trafiği çift yönlü askıya alındı.