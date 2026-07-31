İstanbul dahil 11 şehir için sarı kodlu alarm! Meteoroloji uyardı, kuvvetli geliyor
31.07.2026 07:09
Son Güncelleme: 31.07.2026 09:28
Türkiye'nin batısında etkili olan fırtına, orman yangınlarıyla mücadeleyi olumsuz etkiliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul'un da bulunduğu 11 şehir için sarı kodlu uyarıda bulundu.
Türkiye'nin batısında etkili olan poyraz, bugün etkisini bir kademe daha artıracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre bugün Marmara Bölgesi'nin tamamı ve İzmir ile Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.
Şiddetli esecek rüzgar nedeniyle 11 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Beklenen fırtına bu bölgelerde orman yangını riskini de artırdı.
FIRTINAYA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
SARI KODLU UYARI
Beklenen fırtına nedeniyle 11 şehir için sarı kodlu uyarıda bulunuldu.
Sarı kodlu uyarı yapışan şehirler şöyle:
Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Kocaeli, Manisa, Tekirdağ, Yalova.
ORMAN YANGINI TEHDİDİNE DİKKAT
Yangınların sürdüğü bölgelerde yüksek sıcaklıklar da riski artırmaya devam ediyor. Bugün hava sıcaklığının Aydın'da 41, Muğla'da ise 37 derece olacağı tahmin ediliyor.
Bugün bazı kentlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Kırklareli 19/29 derece.
- İstanbul 21/29 derece.
- Denizli 22/37 derece.
- İzmir 23/36 derece.
- Adana 24/36 derece.
- Ankara 13/30 derece.
- Samsun 20/28 derece.
- Erzurum 14/32 derece.
- Malatya 19/37 derece.
- Kars 12/29 derece.
- Diyarbakır 24/43 derece.
- Gaziantep 25/40 derece.
HAFTA SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
Kuvvetli rüzgarların bu bölgelerde hafta sonuna kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.