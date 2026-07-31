İstanbul dahil 11 şehir için sarı kodlu alarm! Meteoroloji uyardı, kuvvetli geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün Marmara Bölgesi ve Kuzey Ege kıyılarında ise kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevreleri, Giresun, Samsun ve Ordu’nun iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyretmekte olan hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.