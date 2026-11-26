İstanbul gece dondu, bugün hava nasıl olacak? Trakya'ya ilk kar yağışı geliyor
26.11.2026 08:46
Son Güncelleme: 26.11.2026 08:49
İstanbul'da iki gecedir dondurucu soğuklar etkili oluyor. Hava sıcaklığı hafta sonuna doğru bir kademe artacak. Trakya'da ise mevsimin ilk kar yağışı için tarih belli oldu.
Türkiye, kasım ayının son günlerini soğuk havanın etkisi altında geçiriyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde gece saatlerinde dondurucu soğuklar etkili oluyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul kent merkezinde hava sıcaklığı gece saatlerinde 2-3 derece aralığında seyretti. Bakırköy ve Kadıköy'de hava sıcaklığı 2, Fatih'te ise 3 derece olarak ölçüldü.
Kentin ormanlık alanlarında hava sıcaklığı sıfırın altındaki değerlere geriledi. Megakentin en soğuk yeri Silivri Orman Sahası'ndaki ölçüm istasyonu oldu. Burada hava sıcaklığı gece -5 derece olarak ölçüldü. Büyükçekmece'de ise hava sıcaklığı -2,5 dereceydi.
Peki gün içinde ve önümüzdeki günlerde nasıl bir hava bekleniyor?
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri...
HAVA SICAKLIĞI YÜKSELECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
Hava sıcaklığının kuzey ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Cuma günü hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak.
HAFTA SONU SAĞANAK GELİYOR
Balkanlar üzerinden gelen yeni bir yağışlı hava sistemi cumartesi günü Trakya'da etkili olacak. Hafta sonuna ılık bir havayla giriş yapacak olan bölge hızla soğuyacak.
Pazar gününe gelindiğinde yağışlar yurdun büyük bölümüne yayılacak.
Sağanak, Marmara Bölgesi ve Karadeniz boyunca sağanak etkili olacak.
Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'da gök gürültülü sağanak ve sağanak yağış görülecek. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar beklentisi de var.
TRAKYA'YA İLK KAR YAĞIŞI GELİYOR
Cumartesi gününü ılık bir havayla geçirmesi beklenen Trakya'da pazar gününe gelindiğinde hava sıcaklıkları 14-15 dereceden 4-5 dereceye kadar gerileyecek.
Aynı gün Edirne ve Kırklareli'de karla karışık yağmur beklentisi de var.
Pazar günü İstanbul'da da hava sıcaklığının 10 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. İstanbul'da pazar gününün sağanak yağmurla geçeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Peki İstanbul'a kar ne zaman yağacak?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü duyurdu.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, "Kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor." dedi.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı, "Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, kış boyunca 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının kar örtüsü oluşturabileceği vurgulandı." ifadelerini kullandı.