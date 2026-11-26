Türkiye, kasım ayının son günlerini soğuk havanın etkisi altında geçiriyor. Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere birçok şehirde gece saatlerinde dondurucu soğuklar etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, İstanbul kent merkezinde hava sıcaklığı gece saatlerinde 2-3 derece aralığında seyretti. Bakırköy ve Kadıköy'de hava sıcaklığı 2, Fatih'te ise 3 derece olarak ölçüldü.

Kentin ormanlık alanlarında hava sıcaklığı sıfırın altındaki değerlere geriledi. Megakentin en soğuk yeri Silivri Orman Sahası'ndaki ölçüm istasyonu oldu. Burada hava sıcaklığı gece -5 derece olarak ölçüldü. Büyükçekmece'de ise hava sıcaklığı -2,5 dereceydi.

Peki gün içinde ve önümüzdeki günlerde nasıl bir hava bekleniyor?

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminleri...