İstanbul Havalimanı'nda 20 milyon liralık operasyon: İspanyol yolcunun valizinde yakalandı

Yolcunun valizinde X-Ray cihazıyla yapılan aramalarda, poşetler içerisinde bulunan 22 kilo 500 gram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüpheli, gümrük ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 20 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi.