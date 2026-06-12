İstanbul Havalimanı'nda 20 milyon liralık operasyon: İspanyol yolcunun valizinde yakalandı
12.06.2026 08:34
Yurt dışından İstanbul Havalimanı'na gelen İspanya pasaportlu bir yolcunun valizinde 22 kilogram 500 gram esrar ele geçirildi.
İstanbul Havalimanı'nda 20 milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi.
Olay, 9 Haziran Salı günü İstanbul Havalimanı'nda meydana geldi.
Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, risk analizi çalışmaları kapsamında yurt dışından uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen bir yolcuyu yakın takibe aldı.
İspanya pasaportuna sahip olan yolcuyu bagaj bandında tespit eden ekipler şüpheliyi detaylı arama yapılmak üzere Gümrük Muhafaza birimine götürdü.
20 MİLYON LİRA DEĞERİNDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Yolcunun valizinde X-Ray cihazıyla yapılan aramalarda, poşetler içerisinde bulunan 22 kilo 500 gram esrar cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şüpheli, gümrük ekipleri tarafından gözaltına alınırken, ele geçirilen uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 20 milyon 300 bin lira olduğu belirlendi.
İfade işlemlerinin ardından Gaziosmanpaşa Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.