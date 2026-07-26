İstanbul Havalimanı'nda yürümekte zorlanan yolcu polisi alarma geçirdi. Gerçek hastanede ortaya çıktı
26.07.2026 16:54
İstanbul Havalimanı'nda yürümekte zorlanan bir yolcunun midesinden 26 kapsül içerisine gizlenmiş uyuşturucu madde ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
HAREKETLERİ ŞÜPHE ÇEKTİ
Çalışmalar sırasında İran'dan Türkiye'ye giriş yapan bir yolcunun hareketlerinden şüphelenen polis, yolcunun yürümekte zorlandığını fark etti.
Yolcu şüpheli hareketli üzerine durduruldu.
MİDESİNDE KAPSÜLLER BULUNDU
Şüphelinin midesinde uyuşturucu madde bulunduğundan şüphelenen ekipler, F.J.'yi hastaneye sevk etti.
Hastanede yapılan kontroller ve tıbbi müdahale sonucu şüphelinin midesine gizlenmiş 26 kapsül içerisinde toplam 380 gram metamfetamin ele geçirildi.
TUTUKLANDI
Gözaltına alınan F.J., emniyetteki işlemlerinin ardından 7 Temmuz günü çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.