İstanbul için çifte uyarı. Yarın sabaha dikkat

İstanbul'un yanı sıra Ege'de de fırtına beklentisi var.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilen kuvvetli rüzgar dolayısıyla ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.