İstanbul için çifte uyarı. Yarın sabaha dikkat
12.08.2026 09:22
Son Güncelleme: 12.08.2026 13:00
Türkiye'nin batısı fırtına ve kuvvetli sağanak etkisi altına girecek. İstanbul ve İzmir'in aralarında bulunduğu birçok şehir için uyarı yapıldı.
İstanbul'da yüksek nemle birleşerek megakentte yaşayanları bunaltan sıcak hava etkisini yitirecek.
Kuzeyli yönlerden esen poyraz, kente serinlik verecek. Gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı 9 dereceyi bulacak.
Rüzgarın fırtına seviyesine ulaşacağı bir diğer şehir ise İzmir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi yarın beklenen hava durumuna ilişkin uyarılarda bulundu.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği, yarın kentte beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına şeklinde esmesi beklendiği bildirildi.
Açıklamada, vatandaşların ağaç ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği kaydedildi.
Kentte havanın bugün parçalı ve az bulutlu olduğu aktarılan açıklamada, yarın parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği, sabah ve öğle saatlerinde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görüleceğinin tahmin edildiği belirtildi.
EGE'DE DE FIRTINA BEKLENİYOR
İstanbul'un yanı sıra Ege'de de fırtına beklentisi var.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Çanakkale ve Balıkesir çevreleri ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Cumartesi günü gece saatlerine kadar etkisini sürdüreceği tahmin edilen kuvvetli rüzgar dolayısıyla ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
İSTANBUL'DA HAVA SERİNLEYECEK
İstanbul'da ise hava bugünden itibaren bir kademe serinleyecek.
Geçen hafta bunaltıcı sıcakların etkili olduğu İstanbul'da poyrazın etkisi bugünden itibaren artacak.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada poyrazın aralıklarla fırtına şeklinde eseceği belirtildi.
Açıklamada, rüzgarların kuzeyin İstanbul'a göre nispeten serin havasını kente taşıyacağı anlatıldı.
İSTANBUL'DA 9 DERECELİK DEĞİŞİM
İstanbul'a bugün öğle saatlerinde 32 dereceye yükselmesi beklenen hava sıcaklığı gece saatlerinde 23 dereceye kadar düşecek.
Yarın hava sıcaklığı 31 derece olacak. Cuma, cumartesi ve pazar günleri birer derecelik düşüş görülecek.
Hafta sonu İstanbul'a yerel sağanak geçişi görülmesi ihtimali de var.