İstanbul için fırtına alarmı. Rüzgar 90 kilometre hızla esecek
12.11.2026 08:39
Türkiye'de sıcaklıklar yükseliyor ancak Marmara'da 3 gün etkili olacak lodosun hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkması bekleniyor. İstanbul'un da aralarında olduğu 11 il için sarı kod verildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Geçen hafta soğuk havanın, kar yağışının ve şiddetli sağanakların etkili olduğu yurtta bugünden itibaren sıcaklıklar yükseliyor.
Batıda önümüzdeki 3 günde şiddetli lodos etkili olacak.
90 KİLOMETRE HIZA ÇIKACAK
İstanbul, İzmir ve Bursa'da lodos genellikle şiddetini akşam saatlerinde artacak. Lodosun hızının saatte 90 kilometreye kadar çıkması beklenirken bazı noktalarda kısa şiddetli yağmur da bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da uyarı yayımladı.
KUVVETLİ RÜZGARA DİKKAT
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi'nde fırtına beklendiğini duyurarak uyarı yayımladı.
Rüzgarın, Marmara Bölgesi'nde bugün öğle saatlerden itibaren güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) eseceğini bildiren Meteoroloji, rüzgarın hızının yarın ise saatte 90 kilometre hıza çıkacağının beklendiğini açıkladı.
Meteoroloji, cumartesi akşam saatlerinden itibaren fırtınanın etkisini kaybedeceği açıkladı.
Vatandaşlar, kuvvetli rüzgar ve fırtınanın neden olabileceği ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı da uyarıldı.
AKOM'DAN UYARI
AKOM da rüzgarın şiddetinin bugün itibarıyla etkisini artıracağını duyurup cumartesi sabah saatlerine kadar fırtına, yer yer kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde esmesinin beklendiğini açıkladı.
Cumartesi itibarıyla da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin beklendiğini bildiren AKOM, İstanbulluları olumsuzluklara karşı uyardı.
11 İL İÇİN SARI KOD
MGM de 11 il için de sarı kod verdi.
Sarı kod verilen iller:
"Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova"
SICAKLIK YÜKSELİYOR
Şiddetli yağışların yanı sıra yalancı baharın etkisiyle yurt genelinde hava sıcaklıkları da yükseliyor. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 26 dereceye kadar çıkacak ancak pazar günü ise yaklaşık 5 derece düşecek.
Ardahan da geçen hafta etkili olan kar yağışı ise yeniden giriş yapıyor.
Yeni haftada pazartesi Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur beklenirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi dışında yurtta yağış beklenmiyor. Sıcaklık ise mevsim normallerinde seyredecek.
BUDO SEFERLERİ DE İPTAL
Lodos uyarılarının ardından Marmara Bölgesi'nde şiddetli rüzgar etkili oluyor.
Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) gerçekleştirilmesi planlanan 8 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
“Saat 07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş), 08.00 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ile Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Kabataş), 11.30 İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) ile İstanbul (Kabataş) - Armutlu (İhlas) ve 13.00 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya).”