İstanbul için fırtına alarmı. Rüzgar 90 kilometre hızla esecek

MGM de 11 il için de sarı kod verdi.

Sarı kod verilen iller:

"Balıkesir, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova"

SICAKLIK YÜKSELİYOR

Şiddetli yağışların yanı sıra yalancı baharın etkisiyle yurt genelinde hava sıcaklıkları da yükseliyor. Sıcaklıklar bazı bölgelerde 26 dereceye kadar çıkacak ancak pazar günü ise yaklaşık 5 derece düşecek.

Ardahan da geçen hafta etkili olan kar yağışı ise yeniden giriş yapıyor.

Yeni haftada pazartesi Ardahan ve Kars'ta karla karışık yağmur beklenirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi dışında yurtta yağış beklenmiyor. Sıcaklık ise mevsim normallerinde seyredecek.