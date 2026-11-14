İstanbul için kritik saat belli oldu: Öğlen bahar havası, akşam kış soğuğu
14.11.2026 08:43
İstanbul'da lodos fırtınası yerini gök gürültülü sağanak yağmura bırakacak. Öğle saatlerinde 20 dereceye ulaşacak hava sıcaklığı, saatler içinde 10 dereceye kadar gerileyecek.
İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle hava sıcaklıkları bahar değerlerinde seyrediyor. Şiddetli rüzgar nedeniyle çatı uçması, direk devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar yaşanıyor. Lodos bugün etkisini yitirecek.
Rüzgarın kuzeyden esmeye başlamasıyla birlikte, megakent yağışlı havanın etkisi altına girecek. Bugün öğle saatlerinde 20 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sıcaklığı birkaç saat içinde 10-12 dereceye kadar gerileyecek. Aynı zamanda yer yer gök gürültülü sağanak yağmur etkili olacak.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre bugün beklenen hava durumu...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirmesi bekleniyor.
Marmara, Ege (Aydın ve Denizli hariç) Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz (Gümüşhane ve Bayburt hariç) ile Konya, Karaman, Sivas, Erzincan, Ardahan ve Kars çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Marmara (Bilecik hariç) ile Batı Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
MARMARA'DA RÜZGAR YÖN DEĞİŞTİRECEK
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacağı, iç ve kuzey kesimlerde mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgarın genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey ve Kıyı Ege’de güney yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/saat) şeklinde, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA SICAKLIK ANİDEN DÜŞECEK
İstanbul yeni güne 16-17 derece hava sıcaklığıyla başladı. Bahar havasının etkili olduğu megakent, öğle saatlerinde 20-22 dereceyi görecek.
Öğleden sonra ise sıcaklık her geçen saat düşecek. Sıcaklık düşüşü saat 15.00 itibarıyla rüzgarın kuzeye dönmesiyle başlayacak.
Akşam saat 18.00'e gelindiğinde sıcaklık 13 dereceye gerileyecek. Hava sıcaklığı gece yarısı 11-12 dereceye kadar düşecek.
AKOM VE VALİLİK UYARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) beklenen yağış nedeniyle megakenti uyardı.
Hava sıcaklıklarında ani düşüş yaşanacağına dikkat çeken AKOM, "Yağışların akşam saatlerine doğru il genelinde etkisini artıracağı, gece saatlerine kadar sağanak, yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak şeklinde etkili olabileceği tahmin ediliyor." açıklamasını yaptı.
Açıklamada fırtına ve kuvvetli yağış geçişlerinin pazar sabahına kadar süreceği belirtildi.
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, hortum, yerel dolu yağışı, fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği ifade edildi.