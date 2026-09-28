İstanbul için sarı kodlu uyarı: Saat belli oldu, kuvvetli rüzgarla birlikte geliyor
28.09.2026 09:13
Son Güncelleme: 28.09.2026 15:09
İstanbul'da pazar akşamı başlayan sağanak, aralıklarla devam ediyor. Megakenti etkisi altına alan yağmurun, gece yarısı etkisini daha da artıracağı bildirildi.
İstanbul'da etkili olan yağmur, bu akşam saatlerinden itibaren etkisini yeniden artıracak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, etkisini artırması beklenen sağanak nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulundu.
Son tahminlere göre, kuvvetli rüzgarla birlikte etkili olması beklenen yağmur akşam saatlerinden itibaren şiddetlenecek.
Saatler gece yarısına geldiğinde kuvvetli yağmur şeklinde görülecek sağanak nedeniyle; sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
VALİLİK DE YAĞIŞ UYARISI YAPTI
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada hafta boyunca etkili olması beklenen sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmesine göre yağışların il genelinde hafta boyunca sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde devam etmesinin beklendiği bildirildi.
Yağışların perşembe gününe kadar zaman zaman kuvvetli olacağı tahminine yer verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"- Rüzgarın, kuzeyli yönlerden orta, yağışla birlikte zaman zaman kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin edilmektedir. Sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."
İSTANBUL DAHİL 13 ŞEHİR İÇİN SARI KODLU UYARI
Kuvvetli sağanak nedeniyle İstanbul dışında 12 şehir için de sarı kodlu uyarı yapıldı.
Bilecik, Bolu, Bursa, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Yalova, Karabük ve Düzce'de etkili olacak sağanak nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bu gece saatlerinden sonra İstanbul, Bursa, Kocaeli’nin batısı ve Yalova’da aralıklarla kuvvetli (21-50 kg/m2), yüksek kesimleri başta olmak üzere Sakarya çevreleri ile Kocaeli’nin güney ve doğusunda yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) şekilde devam edeceği tahmin ediliyor." denildi.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu bir gün geçirmesi bekleniyor.
Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Yağıişarın Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkisi, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIKLARI HİSSEDİLİR ŞEKİLDE DÜŞECEK
Yurt genelinde etkili olan yağmur nedeniyle hava sıcaklıkları hissedilir derecede azalacak.
Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Bugün bazı şehirlerde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
İstanbul 21
Ankara 17
İzmir 25
Antalya 27
Konya 20
Diyarbakır 31
Erzurum 23
Trabzon 22