İstanbul için sel alarmı. Sabah saatlerine dikkat
27.10.2026 03:18
İstanbul'da yeniden kuvvetli yağış uyarısı var. Özellikle sabah saat 05.00 ile 10.00 arası şiddetli sağanak bekleniyor. İstanbulluların sabah toplu taşıma kullanması öneriliyor.
Sel felaketi atlatan İstanbul için yine bir kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemler İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilde etkili olacak.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul'da özellikle Sabah saat 05.00 ile 10.00 arası yağış çok daha şiddetli o nedenle sel tehlikesi var. Yer yer 80 km'nin üzerinde yağmur düşebilir. Sarıyer, Levent tarafı, Üsküdar, Kadıköy birçok noktada yağmurlar şiddetli olacak.” dedi.
Beklenen yağış miktarı önceki sağanakların altında olsa da sel ve su baskını riski var. İstanbul'da sıcaklık 15 derece olacak.
İSTANBUL VALİLİĞİ VE AKOM'DAN İLÇE İLÇE UYARI
İstanbul Valiliği, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini belirterek, vatandaşları olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, sabah saatlerinden itibaren kuvvetli (21-50 kg/m2), kuzey kesimlerde, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Eyüp ve Şile'de çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklenmektedir." ifadelerine yer verildi.
AKOM: SICAKLIK 7 DERECE AZALACAK
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıda da sabah saatlerinden itibaren etkisini artıracak rüzgarın hızına dikkat çekilerek, hava sıcaklıklarının 5 ila 7 derece azalarak kış mevsimi değerlerine gerilemesinin beklendiği belirtildi.
Açıklamada, yağışların gün boyunca il genelinde aralıklarla sürmesinin beklendiğini, 06.00-12.00 saatleri arasında kentin kuzeyindeki Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile ilçelerinde yer yer kuvvetli sağanak şeklinde etkili olacağının tahmin edildiği bildirildi.
YAĞIŞLAR HAFTA BOYU SÜRECEK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son haftalık rapora göre yurt genelinde neredeyse hafta boyunca sağanak yağış bekleniyor.
Mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerden başlayarak azalacağı, güney, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri altına düşeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL DAHİL 11 İL İÇİN SARI KOD
MGM'nin yayımladığı meteorolojik uyarı haritasına göre, Muğla için turuncu, Antalya, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Tekirdağ ve Yalova için sarı kodlu uyarı verildi.
Ani sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
İzmir ve Bursa'da da yağmur şiddetli, Ankara'da da sağanak var. Ankara 19, İzmir 21, Bursa 18 derece. Antalya 3 gün gök gürültülü şiddetli yağışın etkisinde kalacak.
Marmara'da sağanaklar öğleden sonra aralıklı ve hızında düşüş olacak. Yağış bölgede 8 gün kalacak. Edirne 15, Çanakkale 11, Sakarya 17 derece.
İç Anadolu'da da gün içinde yerel sağanak geçişleri var. Eskişehir 20, Konya 19, Kayseri 23 derece.
Ege'de en fazla Muğla kesimini etkileyen ve bölge genelinde görülün yağmur yarın yeniden şiddetlenecek. Manisa 20, Muğla 17 derece.
Akdeniz'deki kuvvetli sağanaklar sonraki iki gün daha da şiddetlenecek. Adana 26, Kahramanmaraş 23, Antalya 23 derece.
Karadeniz'de yağış yer yer etkili oluyor, Zonguldak 21 derece. Trabzon 26 derece, Sinop 25, Rize 25, Samsun 25 derece.
Güneydoğu ve doğuda Malatya çevrelerinde başlayacak gök gürültülü yağışlar sonraki günlerde çok daha kuvvetli, Erzurum 17, Malatya 21, Gaziantep 22 derece.