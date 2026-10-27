İstanbul için sel alarmı. Sabah saatlerine dikkat

Sel felaketi atlatan İstanbul için yine bir kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.



Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemler İstanbul başta olmak üzere yurt genelinde birçok ilde etkili olacak.



NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "İstanbul'da özellikle Sabah saat 05.00 ile 10.00 arası yağış çok daha şiddetli o nedenle sel tehlikesi var. Yer yer 80 km'nin üzerinde yağmur düşebilir. Sarıyer, Levent tarafı, Üsküdar, Kadıköy birçok noktada yağmurlar şiddetli olacak.” dedi.

Beklenen yağış miktarı önceki sağanakların altında olsa da sel ve su baskını riski var. İstanbul'da sıcaklık 15 derece olacak.