İstanbul için sel uyarısı: Ani sıcaklık düşüşü ve şiddetli yağış bekleniyor

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 15 dereceye kadar düşeceğini söyledi.



Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin, soğuk havayla birleşerek İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce'yi etkisi altına alacağını ifade eden Çalışkan, su baskını ve sel tehlikesi olduğuna dikkat çekti.



Yağışların bugün akşam saatlerine doğru önce Boğaz hattına ardından Anadolu Yakası'na ulaşması bekleniyor.



“Şu an basık bir hava var. Hava patlayacak” diyen Çalışkan, ayak bileğine kadar gelen sulara girmeyin uyarısı yaptı.