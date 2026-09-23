İstanbul için sel uyarısı: Ani sıcaklık düşüşü ve şiddetli yağış bekleniyor
23.09.2026 03:09
İstanbul'da dün başlayan şiddetli yağışın bugün etkisini arttırması bekleniyor. AKOM'dan metrekareye 100 kilogram yağış düşeceği ve sıcaklığın sert düşeceği uyarısı yapıldı.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da bugün hava sıcaklığının 15 dereceye kadar düşeceğini söyledi.
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin, soğuk havayla birleşerek İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce'yi etkisi altına alacağını ifade eden Çalışkan, su baskını ve sel tehlikesi olduğuna dikkat çekti.
Yağışların bugün akşam saatlerine doğru önce Boğaz hattına ardından Anadolu Yakası'na ulaşması bekleniyor.
“Şu an basık bir hava var. Hava patlayacak” diyen Çalışkan, ayak bileğine kadar gelen sulara girmeyin uyarısı yaptı.
AKOM'DAN UYARI
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre de İstanbul'da şiddetli yağışlara bağlı olarak sıcaklıklar düşecek.
Marmara Bölgesi'ndeki yağışların etkisini artırmasının beklendiği belirtilen açıklamada, sıcaklıkların akşam saatlerine kadar azalarak 16 derece civarına gerileyeceği, yağışların bugün gece saatlerine kadar etkili olacağı, metrekareye 60 ila 100 kilogram gök gürültülü sağanak yağış geçişlerinin yaşanacağı ifade edildi.
Karadeniz'in nemli havasını taşıyan poyrazdan dolayı nem miktarının en yüksek seviyelere çıktığı anlarda, atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin denizden ve karadan sıcak oluşu nedeniyle yıldırımlı, şimşekli, fırtınalı, gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur geçişleri bekleniyor.
AKOM, vatandaşları ani su baskınları, ulaşımda yaşanabilecek aksamalar, yıldırım ve kuvvetli yağış nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
İSTANBUL DAHİL 14 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından bugün Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce illeri için sarı kodlu kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
İSTANBUL'DA YAĞIŞ ETKİLİ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da sağanak akşam saatlerinde itibaren etkisini arttırdı. Kentte sıcaklık 17 derece seviyelerine gerilerken, bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağış sırasında araç sürücüleri kontrollü olarak ilerledi.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
Bugün Ankara yağmurlu, İzmir ve Antalya'da gök gürültülü sağanak geçişi olacak. Bursa'da yağış öğleden sonra şiddetli, Ankara 20, İzmir 22, Bursa 16, Antalya 28 derece.
Marmara'da öğleden önce Terirdağ, Çanakkale kesiminde, öğleden sonra Sakarya, Kocaeli bölümünde şiddetli yağacak yağmur nedeniyle tedbirli olunmalı. Sıcaklık 15-17 dereceye iniyor.
İç Anadolu'da Eskişehir Konya hattında sağanak yağış var. Sivas-Kayseri bölümünde yağış Perşembe daha kuvvetli. Eskişehir 19, Kayseri 29 derece olacak.
Ege'de Manisa, Afyonkarhisar kesiminde kuvvetli yağmur bekleniyor. Manisa'da sıcaklık 20, Muğla bulutlu 26 derece olacak.
Akdeniz'de de kısa süreli sağanak geçişi olacak, Adana ve Mersin'de sıcaklık 30 derece.
Karadeniz'de öğleden sonra Zonguldak, Bartın kesiminde gece Kastamonu, Sinop, Ordu arasında yağış çok şiddetli, Bolu 17, Samsun 26 derece olacak.
Doğuda kuzey kesimler daha bulutlu, Erzurum 26, Malatya 30 derece. Güneydoğu az bulutlu Gaziantep 29, Diyarbakır 34 derece.