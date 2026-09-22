İstanbul için sel uyarısı: "Sıcaklık aniden düşecek, hava patlayacak"
22.09.2026 13:57
İstanbul'da hava sıcaklığı yarın aniden 15 dereceye düşecek. Ani düşüşle birlikte şiddetli yağış etkili olacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, su baskını tehlikesi olduğunu söyledi.
İstanbul'da yarın su baskını tehlikesi var.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da bugün 22-23 derece bandında seyreden hava sıcaklığının yarın 15 dereceye düşeceğini söyledi.
Çalışkan, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin, soğuk havayla birleşerek İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce'yi etkisi altına alacağını ifade etti.
Bu akşamdan yarın akşama kadar olan 24 saatlik dilimde su baskını ve sel tehlikesi olduğuna dikkat çeken Çalışkan, bu akşam İstanbul'da Boğaz hattı ile Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde risk olduğunu söyledi.
RİSK YARIN DAHA YÜKSEK
İstanbul'daki risk yarın daha da yüksek olacak.
Çalışkan, Balkanlar üzerinden megakente giriş yapacak yağmurun önce Tekirdağ, Çanakkale ve Ayvalık hattında etkili olacağını söyledi.
Sabah saatlerinde İstanbul'a ulaşması beklenen yağmurun önce Avrupa Yakası'nda etkili olacağını ifade eden Çalışkan, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Esenyurt gibi ilçelerde su baskınları yaşanabileceğini ifade etti.
Bu noktalardaki yağışların yarın akşam saatlerine doğru önce Boğaz hattına ardından Anadolu Yakası'na ulaşması bekleniyor.
İstanbul'da metrekareye 80 kilogram yağmur düşeceği tahmin ediliyor.
"İSTANBUL'DA HAVA PATLAYACAK"
İstanbul'daki hava sıcaklığının bugün 22-23 derece bandında seyrettiğini anımsatan Çalışkan, "Şu an basık bir hava var. Halk arasında 'hava patlayacak' derler. Evet, hava patlayacak." diye konuştu.
Yağmurun gök gürültüsüyle birlikte etkili olacağını anlatan Çalışkan, "Ayak bileğimize kadar gelen sulara girmeyelim. Yarın dikkatli olunması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Yağmurun etkili olacağı saatlerde mümkün olduğunca dışarıda olunmaması gerektiğini vurgulayan Çalışkan, yarın toplu taşıma kullanılması yönünde çağrı yaptı.
ANADOLU YAKASI'NDA SAĞANAK ETKİLİ OLUYOR
İstanbul'da bugün beklenen sağanak Anadolu Yakası'na etkili oluyor.
Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde etkili olan yağış, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Yağışla birlikte etkisini gösteren rüzgar da vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre yağışların gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.