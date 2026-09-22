İstanbul için sel uyarısı: "Sıcaklık aniden düşecek, hava patlayacak"

İstanbul'da yarın su baskını tehlikesi var.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, İstanbul'da bugün 22-23 derece bandında seyreden hava sıcaklığının yarın 15 dereceye düşeceğini söyledi.

Çalışkan, Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava sisteminin, soğuk havayla birleşerek İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın ve Düzce'yi etkisi altına alacağını ifade etti.

Bu akşamdan yarın akşama kadar olan 24 saatlik dilimde su baskını ve sel tehlikesi olduğuna dikkat çeken Çalışkan, bu akşam İstanbul'da Boğaz hattı ile Anadolu Yakası'ndaki ilçelerde risk olduğunu söyledi.