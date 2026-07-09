İstanbul için sel ve dolu alarmı. Balkanlardan giriş yaptı, megakent için için saat verildi
09.07.2026 09:51
Balkanlardan gelen kuvvetli yağış Trakya'dan giriş yaptı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul dahil 5 il için sarı kod verirken AKOM ise megakentin Avrupa Yakası için saat vererek uyarıda bulundu.
Sıcak hava dalgalarının ardından Türkiye bugün yeni bir yağışlı hava sisteminin etkisi altına girdi.
Balkanlar üzerinden gelen sistem birçok ilde hayatı olumsuz etkileyecek.
5 İL İÇİN SARI KODLU UYARI
Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ için sarı kodlu uyarı verildi.
ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son uyarıya göre, yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, İç ve Doğu Akdeniz ile Kütahya, Konya, Karaman, Artvin, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakasında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının; Marmara'da 4 ila 6 derece azalacağı; diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
SU BASKINLARINA DİKKAT!
Ayrıca Meteoroloji, yağışların öğleden sonra Trakya kesimi ile İstanbul Avrupa Yakası'nda olacağını bildirip ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
AKOM'DAN DA SON DAKİKA UYARISI
AKOM da megakent için uyarı yayımladı.
Yağışların öğle saatlerine doğru il genelinde etkisini artıcağını açıklayan AKOM, saat 18.00'e kadar aralıklarla kuvvetli olacağını duyurdu.