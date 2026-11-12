İstanbul için uyarılar art arda: Seferler iptal oldu, rüzgar yarın daha da şiddetlenecek

İstanbul'daki fırtınanın yarın sabah etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Marmara'da rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli olarak, cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtilmişti.