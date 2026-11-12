İstanbul için uyarılar art arda: Seferler iptal oldu, rüzgar yarın daha da şiddetlenecek
12.11.2026 16:44
Son Güncelleme: 12.11.2026 16:44
İstanbul'da lodos nedeniyle bazı vapur seferleri iptal edildi, metro seferlerinde aksama yaşandı. İGDAŞ vatandaşları baca tıkanmasına karşı uyardı. Rüzgar yarın sabah daha da şiddetlenecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodlu uyarı yaptığı İstanbul'da şiddetli lodos etkili oluyor. Kent genelinde etkisini gösteren kuvvetli rüzgar, özellikle sahil kesimlerinde hayatı olumsuz etkiledi.
Bakırköy sahilinde lodos nedeniyle yükselen dalgalar kıyıya vururken, bazı vatandaşlar kuvvetli rüzgara rağmen sahilde yürüyüş yaptı.
Büyükçekmece'de de lodosun etkisiyle yükselen dalgalar nedeniyle deniz suyu, yürüyüş yolu ve bankların bulunduğu alana kadar ulaştı.
METRO SEFERLERİ AKSADI
Yenikapı-Atatürk Havalimanı-Kirazlı Metro Hattı'nda, hat dışındaki enerji teline ağaç devrilmesi nedeniyle seferlerde bir süre aksama yaşandı.
Beylikdüzü'nde ise vinç üzerinde çalışan bir operatörün rahatsızlanması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye merdiveninin lodos nedeniyle sallanmasından korkan operatör, vinçten kendi imkanlarıyla indi.
VAPUR SEFERLERİ İPTAL OLDU
Olumsuz hava koşulları nedeniyle kentte bazı vapur seferleri de iptal edildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş, Büyükada-Sedef Adası, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada seferleri ikinci bir duyuruya kadar gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca, Aşiyan-Üsküdar Hattı seferleri de ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar olarak yapılacak.
İGDAŞ'TAN İSTANBULLULARA UYARI
Megakenti etkisi altına alan lodos fırtınası nedeniyle İstanbul Gaz Dağıtım AŞ. (İGDAŞ) vatandaşları baca tıkanması tehlikesine karşı uyardı.
İGDAŞ'ın sosyal medya hesabında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"- AKOM, 12-13 Kasım tarihlerinde İstanbul genelinde kuvvetli lodos ve fırtına uyarısı yapmıştır. Lodos, bacalı cihazlarda baca gazının geri tepmesine ve karbonmonoksit zehirlenmesine yol açabilir.
- Havalandırma menfezlerini kapatmayın.
- Bacalı kombi, şofben ve sobalarınızı gece yatmadan önce kapatın.
- Bu cihazların bulunduğu ortamlarda uyumayın."
YARIN SABAH ŞİDDETLENECEK
İstanbul'daki fırtınanın yarın sabah etkisini daha da artıracağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Marmara'da rüzgarın, bugün öğle saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli olarak, cuma günü sabah saatlerinden itibaren ise fırtına ve kısa süreli kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiği belirtilmişti.