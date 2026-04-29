İstanbul için yağmur uyarısı. Güneşli günler yerini yağmura bırakıyor

29.04.2026 03:48

NTV - Haber Merkezi

İstanbul'da etkisi gösteren güneşli günler yerini yağmur bulutlarına bırakacak. Megakent için uzmanlar sağanak yağış uyarısında bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi, yayınladığı raporda İstanbulluları uyardı.

AKOM'un yayınladığı yeni rapora göre, yarına kadar havada çoğunlukla güneşli bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 16 ve 19 dereceler aralığında olması bekleniyor. 

Ancak yarından itibaren bölgede tekrar soğuk ve yağışlı havaların etkili olacağı tahmin ediliyor. Yağışların 1 Mayıs Cuma günü yoğun şekilde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporuna göre, Cuma gününden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak sıcaklıkların azalacağı ve ülke genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. 

