İstanbul için yeni alarm. Bu saatten sonra dikkat, harita kırmızıya dönecek
16.10.2026 14:14
Son Güncelleme: 16.10.2026 14:28
İstanbul'a Balkanlar üzerinden yeni yağış dalgası geliyor. Toprağın suyla dolduğu megakentte saat 18.00'den sonra yağışın kuvvetlenmesi bekleniyor. Yarın ise harita kırmızıya dönüyor.
Çarşamba günü İstanbul'da son 84 yılın yağış rekoru kırıldı.
Kentte metrekareye 278 kilogram yağış düştü ve birçok ev, iş yerinde su baskınları meydana geldi. Göle dönen yollarda metrelerce yüzlerce araç suya battı ve kullanılamaz hale geldi.
Kuvvetli yağışlarda bulundukları otomobil ya da sokaklar mahsur kalan vatandaşlardan 4 kişi hayatını kaybetti.
Sele neden olan kuvvetli yağış dün öğleden sonra hafifledi ancak Balkanlar üzerinden yeni bir yağışlı sistem geliyor.
İSTANBUL DAHİL 9 İLE UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), son hava tahmini raporunu yayımladı.
Yarın 9 il için sarı ve turuncu kodlu uyarı verildi.
Yalova'ya turuncu kod verilirken İstanbul!un da içinde olduğu sarı kod verilen iller ise şöyle:
"Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Denizli, Hatay, Mersin, İstanbul, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Kahramanmaraş, Uşak, Osmaniye."
İstanbul'da yarın metrekareye 100 kilograma yağış düşebileceği belirtilirken sel ve heyelan riski de sürüyor.
YARIN İÇİN BİR UYARI DA AKOM'DAN
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) da kentte aralıkla devam eden yağışların yarın şiddetleneceği uyarısında bulundu.
İBB'den yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünün, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası ile Orta Akdeniz üzerinden taşınan yağışlı sistemlerin etkisi altına girdiği kaydedildi.
Kentte salı sabahı başlayan ve aralıksız süren kuvvetli sağanak nedeniyle Boğaz çevresi ile Avrupa Yakası'nın kuzey ve orta kesimlerindeki ilçelerde metrekareye 130 ile 278 kilogram arasında yağış düştüğü belirtilen açıklamada, yağışların gece boyunca kuzey ilçelerinde orta kuvvette, diğer bölgelerde hafif şekilde etkili olduğu aktarıldı.
BU İLÇELERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!
Gün boyunca ise il genelinde aralıklarla devam etmesi beklenen yağışların, kuzey ilçeleri olan Arnavutköy, Eyüp, Sarıyer, Beykoz ve Şile'de yer yer kuvvetli olabileceğinin öngörüldüğü ifade edilen açıklamada, yağışların yarın Beykoz, Sarıyer, Şile ve Eyüp başta olmak üzere kent genelinde şiddetleneceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Açıklamada, İBB ekiplerinin şehirde yağış nedeniyle mahsur kalan 622 kişiyi kurtararak tahliye ettiği, halihazırda kentte Şile Teke-Darlık Yolu ile Şile Geredeli Mahallesi Geredeli Caddesi dışındaki bütün yolların trafiğe açık olduğu belirtildi.
BU SAATTEN SONRA DİKKAT
Meteoroloji'nin güncellenen yeni haritasında kuvvetli yağışların bugün saat 18.00'den itibaren başlayacağı ve gece saatlerinden itibaren kuvvetleneceği görüldü.
Yarın da gün içinde yağışların çok kuvvetli olacağı bildirildi.
“ETKİSİNİ ARTIRACAK”
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan da hava durumuna ilişkin bilgilendirmelerde bulundu.
Çalışkan, kentteki yağışların ardından toprağın doyuma ulaştığını ifade etti.
Bu nedenle küçük yağışların da risk teşkil ettiğinin altını çizen Çalışkan, "Şu anda İstanbul'da yağmur var ama orta kuvvette. Saat 18.00- 19.00'dan sonra şiddetini artırır. Daha çok Avrupa Yakası'nda 20 ila 30 kilo arasında yağış düşebilir. Kuvvetli bir yağış." uyarısında bulundu.
Yağışın İstanbul ile birlikte turuncu kod verilen Yalova taraflarında da etkili olacağını ifade eden Çalışkan, yarından itibaren megakentte haritanın kırmızıya döndüğünü söyledi.
"DIŞARI ÇIKMAMAYA ÖZEN GÖSTERELİM"
"Yarın yağmur daha kuvetli olacak." diye konuşan Çalışkan, "Güneyde Muğla taraflarında, Ege'de de şiddetli yağış var. Öğleden sonra ise yağış daha da şiddetleniyor. Boğaz hattı ve Anadolu Yakası'nda 80 kilograma çıkabilir. Mümkün oldukça dışarıda olmamaya özen gösterelim." dedi.
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı sistemin Bursa, Sakarya, Kocaeli, Yalova ve Bilecik'te de etkili olacağını sözlerine ekleyen Çalışkan, şöyle devam etti:
“Uludağ'a ve Kütahya'nın yükseklerine kar yağabilir. Ankara'yı uyarmak istiyorum. 35 kilogramın üzerine çıktığı zaman alt geçitlerde sular birikebiliyor. Ankaralılar da özellikle dikkatli olsunlar.”