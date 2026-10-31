İstanbul için yeni yağış uyarısı: Tarih belli oldu
31.10.2026 08:53
İstanbul'da hafta sonu ve yeni haftada gri bir gökyüzü hakim olacak. Yarından itibaren hava sıcaklığı bir kademe artacak ancak sağanak geçişleri hafta boyunca sürecek.
Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava ile Orta Akdeniz üzerinden gelen yağışlı hava yurt genelindeki etkisini sürdürüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; gök gürültülü sağanak yağmur ve sağanak geçişleri bugün de birçok noktada etkili olacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nin son raporuna göre ise megakentin bugünü ve önümüzdeki beş günü gri bir gök yüzüyle geçirmesi bekleniyor.
İşte bugün ve önümüzdeki haftada beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu bir hava geçirmesi bekleniyor.
Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muş, Bingöl, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Marmara ile yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL'DA GRİ GÖKYÜZÜ
İstanbul'da etkili olan sağanak geçişleri önümüzdeki günlerde de devam edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKOM'un son raporuna göre; İstanbul'da bugün ve önümüzdeki beş gün boyunca gri bir gökyüzü hakim olacak.
Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıklarının ise hafta sonu bir kademe artacağı tahmin ediliyor.
Yeni haftanın ilk yarısında sıcaklıklar 18-20 derece bandında seyredecek. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklar yeniden düşmeye başlayacak.
YENİ YAĞIŞ UYARISI
İstanbul'un da aralarında bulunduğu batı bölgelerden başlamak üzere etkili olmaya başlayacak yağışların salı ve çarşamba gününden itibaren yurt geneline yayılması bekleniyor.
Etki alanını genişletecek yağışların çarşamba günü Akdeniz'de gök gürültülü sağanak şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
Aynı gün İstanbul'daki yağmurun da önceki günlerden daha şiddetli olacağı belirtiliyor.