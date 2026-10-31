İstanbul için yeni yağış uyarısı: Tarih belli oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu bir hava geçirmesi bekleniyor.

Ege, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyı kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muş, Bingöl, Çanakkale ve Bilecik çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Marmara ile yurdun iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının genellikle mevsim normalleri civarında, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.