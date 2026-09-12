İstanbul'da sonbahar başlıyor. Tarih belli oldu, hava 6 derece soğuyacak

Pazartesi günü İstanbul'u etkisi altına alması beklenen sağanak yağışın, çarşamba gününe gelindiğinde Trakya ve Ege kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç tüm yurtta etkili olması bekleniyor.

Çarşambadan itibaren ülke genelindeki hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.