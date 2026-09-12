İstanbul'da sonbahar başlıyor. Tarih belli oldu, hava 6 derece soğuyacak
12.09.2026 09:10
Son Güncelleme: 12.09.2026 09:10
İstanbul bugün yazdan kalma bir gün yaşayacak. Hava sıcaklığının 30 dereceye ulaşacağı megakentte pazartesi günü mevsim değişecek.
İstanbul'da yaz mevsiminin sonuna gelindi.
Megakent bugün yaz mevsiminden kalma bir gün yaşayacak. Ancak bu durum kısa sürecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, İstanbul'da hava sıcaklığı yarından itibaren düşecek.
Pazartesi günü gök gürültülü sağanak beklentisi var.
İSTANBUL BUGÜN 30 DERECE OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre; Türkiye'nin büyük bölümü bugün yazdan kalma bir gün yaşayacak.
İstanbul'da hava sıcaklığı 30 derece olacak. Başkent Ankara 32, İzmir'de ise 33 derecelik bir sıcaklık bekleniyor.
Akdeniz de çok sıcak. Antalya bugün 34 derece, Adana ise 35 derece olacak.
Karadeniz'de güneş yüzünü gösterecek. Güneydoğu Anadolu'da ise aşırı sıcaklar etkili olacak.
TRAKYA'DAN YAĞMUR GELİYOR
Haftanın son günü Trakya'dan sağanak geliyor.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da pazar günü gök gürültülü sağanak etkili olacak.
Aynı gün İstanbul ve Kocaeli'de de yağış beklentisi var.
Pazar günü hava sıcaklığında büyük bir değişim olmayacak. Pazartesi günü ise hava aniden soğuyacak.
İSTANBUL'DA SONBAHARA GİRİŞ
Eylül ayıyla birlikte İstanbul'da hava sıcaklıklarında büyük bir değişim olmamıştı.
Ancak pazartesi gününden itibaren serinleme yaşanacak.
Gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı pazartesi günü, İstanbul'da hava sıcaklığı 6 derece birden düşecek.
İstanbul'da hava sıcaklığının pazartesi günü 24 derece olması bekleniyor.
YAĞMUR YURT GENELİNE YAYILACAK
Pazartesi günü İstanbul'u etkisi altına alması beklenen sağanak yağışın, çarşamba gününe gelindiğinde Trakya ve Ege kıyıları ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu hariç tüm yurtta etkili olması bekleniyor.
Çarşambadan itibaren ülke genelindeki hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede düşeceği tahmin ediliyor.