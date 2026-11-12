İstanbul trafiğinde dehşet anları. Sopalı saldırganlar yakalandı

İstanbul'da bir grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında husumetli oldukları kişilerin bulunduğu araca saldırdı.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre iki otomobil ve bir motosiklette bulunan altı kişi, aralarında husumet olduğu belirtilen ve minibüsle seyir halinde olan kişinin önünü kesti.

Ellerindeki sopalarla minibüsün yanına gelen şüpheliler, sürücüye ve araca saldırdı. Sürücüyü bir süre döven şüpheliler, geldikleri araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı.