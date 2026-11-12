İstanbul trafiğinde dehşet anları. Sopalı saldırganlar yakalandı
12.11.2026 10:50
Son Güncelleme: 12.11.2026 10:50
İstanbul'da husumetli oldukları kişinin kullandığı minibüsün önünü kesen altı şüpheli yakalandı.
İstanbul'da bir grup, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Avrupa Yakası çıkışında husumetli oldukları kişilerin bulunduğu araca saldırdı.
Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre iki otomobil ve bir motosiklette bulunan altı kişi, aralarında husumet olduğu belirtilen ve minibüsle seyir halinde olan kişinin önünü kesti.
Ellerindeki sopalarla minibüsün yanına gelen şüpheliler, sürücüye ve araca saldırdı. Sürücüyü bir süre döven şüpheliler, geldikleri araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı.
SALDIRGANLAR YAKALANDI
Görüntülerin yayınlanmasının ardından başlatılan çalışmalarda, trafikteki tartışmanın ardından şüphelilerin minibüsün önünü keserek araçlarından indikten sonra sopalarla saldırdığı ve trafiğin akışını engellediği tespit edildi.
Çalışmaların devamında kimlikleri belirlenen motosiklet sürücüsü M.K. (42), otomobil sürücüsü M.O.K. (21) ile otomobilde yolcu olarak bulunan A.K. (29), K.K. (23), M.K.K. (19) ve C.K. (14) gözaltına alındı.
906 BİN LİRA PARA CEZASI YAZILDI
18 yaşından küçük C.K. dışındaki şüphelilere, Trafik Kanunu'nun trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek, yasak yerde duraklamak, saygısızca araç kullanmak ve koruyucu kask kullanmamak maddeleri kapsamında toplam 906 bin 992 lira ceza yazıldı.
Sürücülerin ehliyetlerine 60 gün süreyle el konulurken araçları da aynı süreyle trafikten men edildi.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEKLER
Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K. serbest bırakılırken diğer beş şüphelinin ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması, kasten yaralama ve mala zarar verme suçlarından adliyeye sevk edileceği belirtildi.