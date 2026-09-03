İstanbul Tuzla'da depolama tesisinde yangın. Ekipler müdahale ediyor
03.09.2026 11:17
Son Güncelleme: 03.09.2026 11:23
İstanbul'un Tuzla ilçesinde, bir iş yerinde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Anadolu Ajansı
İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi Anıt Sokak'ta bulunan bir depolama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Anadolu Ajansı
ALEVLER BİTİŞİKTEKİ AHŞAP DEPOSUNA SIÇRADI
İş yerinin bitişiğinde bulunan ahşap deposuna da sıçrayan yangının söndürülmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.