İstanbul Tuzla'da depolama tesisinde yangın. Ekipler müdahale ediyor

İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi Anıt Sokak'ta bulunan bir depolama tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.