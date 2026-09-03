NTV

İstanbul Tuzla'da lojistik deposunda yangın

03.09.2026 11:17

Son Güncelleme: 03.09.2026 15:07

Sena Gürbıyık

Google'da NTV'yi tercih et

İstanbul'un Tuzla ilçesinde, bir lojistik deposunda yangın çıktı. Alevler bitişikteki kereste deposu ile bir fabrikaya da sıçradı. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.

İstanbul Tuzla'da lojistik deposunda yangın
NTV

İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan lojistik deposunda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

 

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile 10 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

ALEVLER BİTİŞİKTEKİ KERESTE DEPOSUNA SIÇRADI 1
NTV

ALEVLER BİTİŞİKTEKİ KERESTE DEPOSUNA SIÇRADI

Alevler, deponun bitişiğinde bulunan kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sıçradı.

İstanbul Tuzla'da lojistik deposunda yangın 2
NTV

Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlama sesleri de duyuldu.

İstanbul Tuzla'da lojistik deposunda yangın 3
NTV

Polis ekipleri olay yerinde şerit çekerek güvenlik önlemi aldı.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ 4
NTV

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla iki saatte söndürüldü. Olayda ölen veya yaralanan olmadı.

Sosyal Medya'da Takip Et
X.com
Facebook
Instagram