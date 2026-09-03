İstanbul Tuzla'da lojistik deposunda yangın
03.09.2026 11:17
Son Güncelleme: 03.09.2026 15:07
İstanbul'un Tuzla ilçesinde, bir lojistik deposunda yangın çıktı. Alevler bitişikteki kereste deposu ile bir fabrikaya da sıçradı. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla söndürüldü.
NTV
İstanbul'un Tuzla ilçesi Orhanlı Mahallesi Deri Sanayi Sitesi'nde bulunan lojistik deposunda sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi ile 10 ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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ALEVLER BİTİŞİKTEKİ KERESTE DEPOSUNA SIÇRADI
Alevler, deponun bitişiğinde bulunan kereste deposuna, başka bir fabrikaya ve ağaçlık alana sıçradı.
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Depoda bulunan kimyasal maddeler nedeniyle küçük çaplı patlama sesleri de duyuldu.