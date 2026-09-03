İstanbul Tuzla'da sanayi bölgesinde yangın. Ekipler müdahale ediyor

İstanbul'un Tuzla ilçesinde Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine çevreye takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi.