İstanbul Tuzla'da sanayi bölgesinde yangın. Ekipler müdahale ediyor
03.09.2026 11:17
Son Güncelleme: 03.09.2026 12:17
İstanbul'un Tuzla ilçesinde, bir depolama alanında çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
İstanbul'un Tuzla ilçesinde Orhanlı Deri Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede yayıldı. İhbar üzerine çevreye takviye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
ALEVLERİN SIÇRAMA RİSKİ MEVCUT
Bölgede çok sayıda farklı yapı bulunması nedeniyle alevlerin sıçrama riski de var. Yangını söndürmek için çalışma başlatıldı, çevrede önlem alındı.
Farklı türde malzemelerin tutuşması bu çalışmaları zorlaştırdı.
Geniş bir alanın alevle kaplandığı görülürken, etraf dumanla kaplandı.
Yangını kontrol altına almak için çabalar sürüyor.
Geniş bir alanın alevle kaplandığı görülürken, etraf dumanla kaplandı. Yangını kontrol altına almak için çabalar sürüyor.
BİRÇOK NOKTADAN GÖRÜLÜYOR
Fabrikadan yükselen yoğun dumanlar çevredeki birçok noktadan görülürken, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.
NTV muhabiri Deniz Tüysüz, yangına ilişkin son bilgileri verirken yangının olduğu alanda zaman zaman patlamaların yalandığını aktardı.
Tüysüz, yangının ilk anlardaki enerjisinin düştüğünün görüldüğünü söyledi.