İstanbul Valiliği'nden aslan iddialarına yanıt: Somut bulgu yok
23.11.2026 10:55
Son Güncelleme: 23.11.2026 22:15
Sarıyer'de kayıp aslanı arama çalışmaları sürüyor. Bir görgü tanığı aslanı gördüğü anı, "Büyük bir karartı ormana kaçtı." sözleriyle anlattı. Belgrad Ormanı tedbir amaçlı kapatıldı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde aslan görüldüğü iddiasıyla başlatılan ve saatler süren arama çalışmalarında yeni gelişme yaşandı. İstanbul Valiliği, 22 Kasım akşamından bu yana aranan hayvanın aslan olmadığının değerlendirildiğini duyurdu.
Uskumruköy Mahallesi'ndeki spor tesislerinin üst kesiminde bulunan ağaçlık alanda aslan görüldüğü ihbarı üzerine çok sayıda ekip bölgeye sevk edilmişti.
22 Kasım akşamı başlayan arama çalışmaları aralıksız şekilde sürüyordu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar, Jandarma, AFAD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Sarıyer Belediyesinin veteriner hizmetleri ekipleri bölgede koordineli çalışma yürüttü.
Ağaçlık alan termal kameralı dronlarla havadan, ekipler tarafından da karadan tarandı. Hayvanın yerini tespit etmek amacıyla yemleme yapılırken hareket sensörlü fotokapanlar da kullanıldı.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Saatler süren arama çalışmalarında aslana ilişkin somut bir bulguya rastlanmadı.
İstanbul Valiliği, 23 Kasım'da ekiplere ulaşan ve farklı açılardan çekilen yeni görüntülerin incelendiğini duyurdu. Yapılan değerlendirmede görüntülerdeki hayvanın aslan veya diğer büyük kedi türlerinden biri olmadığı sonucuna varıldı.
Valilik, vatandaşların can güvenliği için tüm ihbarların titizlikle değerlendirildiğini belirterek, konuya ilişkin yeni bir bilgiye ulaşılması durumunda ekiplerin yeniden değerlendirme yapmak üzere hazır bulunduğunu bildirdi.
ASLANI GÖRDÜĞÜ ANI ANLATTI
Sarıyer'de aranan aslanı gördüğünü anlatan Arda Koç ise aslanı önce köpek zannettiğini anlattı.
"Büyük bir karartı ormana doğru kaçtı." diyen Koç, "Tüm hayvanlar bağırmaya başlayınca ben bir şüphelendim. Jandarma ekiplerine gittim. Termal kamerayla başka yerleri arıyorlardı buraya geldiler." ifadelerini kullandı.
Ormanlık alanı gösterip, "Şu alanda yatıyordu." diyen Koç, "Hemen ardından yakalama çalışmalarını başlattılar. Çok şaşırtıcı korkunç bir şeydi; ben üstüne şans verilirse fazlasıyla yerine getireceğimi düşünüyorum." şeklinde konuştu.
SARIYER'DE GÖRÜNEN ASLAN KİMİN, NEREDEN KAÇTI?
Saat 16.00 itibarıyla Uskumruköy Mahallesi'nden son durumu aktaran NTV muhabiri Osman Terkan, aslanın bulunduğu yerin tespit edildiğini ancak geniş bir alan olduğunu aktardı. Bu bölgede kapsamlı bir arama çalışması yürütüldüğünü belirten Terkan, "Henüz bir ize rastlanmış değil." dedi.
Sarıyer'de yaşayanlara tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldığını aktaran Terkan, aslanın şu an itibarıyla tam olarak nerede olduğunun bilinmediğini ve olay yerindeki ekip sayısının her geçen saat arttığını söyledi.
Türkiye'de bireysel olarak aslan beslemenin yasak olduğunu ifade eden Osman Terkan, aslanın nereden geldiğine ilişkin ise şunları aktardı:
"Bu aslanın nereden geldiği merak ediliyor. Bu aslanın, burada yaşayan bir villa sahibinin bahçesinde baktığı bir aslan olduğu ve oradan kaçtığı değerlendiriliyor."
Terkan, aslanın kime ait olduğu ve nereden kaçtığının belirlenmesi için güvenlik kameralarının incelendiğini aktardı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatırken, aslanın sahibinin bulunmaya çalışılıyor.
TERMAL KAMERAYA YAKALANDI, İĞNEYLE ETKİSİZ HALE GETİRİLECEK
Sabah saatlerinde bölgedeki son gelişmeleri aktaran NTV muhabiri Ali Ablay ise, aslanın bulunduğu ormanlık bölgede bir çember oluşturulduğunu söyledi.
Aslan gece boyunca aslan termal kameralarla arandı. Bölgede panik yaratan hayvan, bir süre boyunca termal kamera tarafından görüntülendi.
Ablay, uzman veterinerlerin aslanı uyuşturucu iğnelerle etkisiz hale getirmek için hazırda tutulduğunu belirtti.
Aslana herhangi bir zarar verilmeden, uyuşturucu iğne kullanılarak etkisiz hale getirilmesi planlanıyor.
NTV yayınına katılan Sarıyer Belediye Başkanı Oktay Aksu ise vatandaşları uyardı.
Aksu, aslanın nereden geldiğine yönelik kesin bir bilgi olmadığını söylerken, “Dişi bir aslana benziyor ama başka bir hayvan da olabilir. Yaban bir hayvan olduğu kesin. Bu bölgedeki vatandaşlarımızın dikkatli olması önemli. Sokağa çıkmamalarında yarar var. Uskumruköy'ün merkezine çok yakın bir mesafede.” dedi.
UZMANLAR NE DİYOR?
NTV yayınına katılan Veteriner Hekim Ahmet Emre Kütükçü, esaret altında bakılan bir aslanın, normal bir aslan davranışı sergilemeyeceğini anlattı.
Yasa dışı şekilde ülkeye sokulup bakılan bu hayvanların, aslan çiftliği denilen yerlerde tıpkı kediler gibi üretilip satıldığını anlatan Kütükçü, "Doğal alanda tam olarak nasıl bir hareket tarzı sergileyecek kestirmek güç." değerlendirmesini yaptı.
Sarıyer'de görülen aslanın bilmediği bir arazide hareket ettiğini belirten Kütükçü, hayvanın günlük rutininden uzak olduğunu ancak günde 10-15 kilometre mesafe kat edebileceğini anlattı.
Kütükçü, "Açlığın etkisiyle yöneleceği ilk yer yerleşim yerleri ve çöplükler olacak." diye konuştu.
BAZI YOLLAR YAYA VE ARAÇ GİRİŞİNE KAPATILDI
Güvenlik önlemleri alınarak bölgede başlatılan arama çalışmaları sürüyor.
Aslan olduğu değerlendirilen hayvanın son görüldüğü bölge ve ekipler tarafından yürütülen çalışmalar drone ile havadan görüntülendi.
Jandarma ekipleri aslanın en son görüldüğü bölge olan Uskumruköy Mahallesi'nde bazı yollar yaya ve araç giriş çıkışlarına kapattı.