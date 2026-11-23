Saat 16.00 itibarıyla Uskumruköy Mahallesi'nden son durumu aktaran NTV muhabiri Osman Terkan, aslanın bulunduğu yerin tespit edildiğini ancak geniş bir alan olduğunu aktardı. Bu bölgede kapsamlı bir arama çalışması yürütüldüğünü belirten Terkan, "Henüz bir ize rastlanmış değil." dedi.

Sarıyer'de yaşayanlara tedbirli olmaları konusunda uyarılar yapıldığını aktaran Terkan, aslanın şu an itibarıyla tam olarak nerede olduğunun bilinmediğini ve olay yerindeki ekip sayısının her geçen saat arttığını söyledi.

Türkiye'de bireysel olarak aslan beslemenin yasak olduğunu ifade eden Osman Terkan, aslanın nereden geldiğine ilişkin ise şunları aktardı:

"Bu aslanın nereden geldiği merak ediliyor. Bu aslanın, burada yaşayan bir villa sahibinin bahçesinde baktığı bir aslan olduğu ve oradan kaçtığı değerlendiriliyor."

Terkan, aslanın kime ait olduğu ve nereden kaçtığının belirlenmesi için güvenlik kameralarının incelendiğini aktardı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da konuyla ilgili soruşturma başlatırken, aslanın sahibinin bulunmaya çalışılıyor.