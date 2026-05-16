İstanbul ve İzmir'de hava ısınıyor: Sıcaklık 25 dereceyi aşacak ama öğleden sonraya dikkat
16.05.2026 08:30
Mayıs ayının ortasına gelinmesiyle birlikte batıda hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak. Ancak bahar yağmurları etkisini hissettirmeye devam edecek.
Mayıs ayının ortasına gelinmesiyle birlikte hava sıcaklığı yaz değerlerine doğru yaklaşıyor.
Ancak bugün öğleden sonra ve geceye doğru sağanak bekleniyor.
BAZI BÖLGELERDE YAĞMUR BEKLENİYOR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olması bekleniyor.
Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SICAKLIK 2-4 DERECE ARTACAK
Hava sıcaklıkları ise yükseliyor. İç ve batı bölgelerde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişim beklenmiyor.
Rüzgar ise güney ve doğudan esecek.
Batı kesimlerde güneyli, doğu kesimlerde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İSTANBUL'DA AKŞAM VE GECE SAATLERİNDE SAĞANAK VAR
Megakent İstanbul'da yeni gün açık ve güneşli bir gökyüzüyle başladı. Ancak bu durumun akşam ve gece saatlerinde değişmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığı gün içinde 25 dereceye kadar yükselecek. Akşam saatlerinden itibaren bulutlanma başlayacak, gece saatlerinde ise sağanak yağış etkili olacak.
İZMİR'DE HAVA ISINDI AMA AKŞAMA DİKKAT
Başkent Ankara'da da benzer bir durum yaşanacak. Hava sıcaklığı öğle saatlerinde 22 dereceye ulaşacak. Gece saatlerinde ise sağanak beklentisi var.
İzmir'de hava bugün 29 dereceye kadar yükselecek. Öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.