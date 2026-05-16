İstanbul ve İzmir'de hava ısınıyor: Sıcaklık 25 dereceyi aşacak ama öğleden sonraya dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olması bekleniyor.

Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz'in batısı, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana ve Hatay çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.