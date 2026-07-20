İstanbul yaz ortasında kış yaşayacak: Hava 7 derece soğuyacak, yağmur 4 gün sürecek

Çarşamba gününden itibaren etkili olması beklenen sağanak yalnızca İstanbul ile sınırlı değil.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre çarşamba günü Trakya ve Karadeniz'in doğusunda da yağmur beklentisi var.

Perşembe günü İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusu ve Karadeniz sahil hattında gök gürültülü sağanak görülecek.

Cuma günü etki alanını genişletmesi beklenen yağmurun cumartesi gününe gelindiğinde Doğu Anadolu ile Güney Ege hariç tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor.