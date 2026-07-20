İstanbul yaz ortasında kış yaşayacak: Hava 7 derece soğuyacak, yağmur 4 gün sürecek
20.07.2026 12:45
İstanbul'da hava sıcaklığı 7-8 derece birden düşecek. Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava dört gün boyunca İstanbul'u terk etmeyecek.
İstanbul'da yaz ortasında mevsim değişecek.
Balkanlar üzerinden gelen yağışlı hava, megakenti etkisi altına alan bunaltıcı sıcağı dağıtacak ve sağanak etkili olacak.
İşte önümüzdeki günlerde İstanbul'da beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler…
SICAK HAVA ARA VERECEK
İstanbul'da bugün parçalı ve az bulutlu bir hava etkili oluyor.
Hava sıcaklığının 33 derece olduğu İstanbul'da sıcak zaman zaman bunaltacak.
Günlerdir etkili olan poyrazın hafiflemesiyle özellikle hava sıcaklığı öğle saatlerinde daha yüksek hissedilecek.
Sıcak havanın yarın da etkisini hissettirmesi bekleniyor.
ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN SONRA MEVSİM DEĞİŞECEK
İstanbul, çarşamba gününden itibaren Balkanlar üzeriden gelen yağışlı havanın etkisi altına girecek.
İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nin son tahminlerine göre yağışlı hava çarşamba gününden itibaren başta İstanbul olmak üzere tüm Marmara'da etkili olacak.
Yağışlı hava, hafta boyunca 30-33 derece aralığında seyreden sıcaklıkları kademeli olarak 7-8 derece azaltarak mevsim normallerinin altına çekecek.
DÖRT GÜN BOYUNCA YAĞMUR VAR
İstanbul'da beklenen yağmur çarşamba günü etkili olmaya başlayacak.
Çarşamba günü 32 derece olması beklenen hava sıcaklığının, perşembe günü de devam etmesi beklenen yağmurla 26 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.
Yağmurun cuma ve cumartesi günü de etkisini hissettirmesi bekleniyor.
Kademeli olarak düşen hava sıcaklığının cumartesi günü 25 dereceye kadar gerileyeceği ön görülüyor.
İstanbul'da hava sıcaklığının pazar gününden itibaren yeniden artması bekleniyor.
YAĞMUR SADECE İSTANBUL'DA DEĞİL
Çarşamba gününden itibaren etkili olması beklenen sağanak yalnızca İstanbul ile sınırlı değil.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre çarşamba günü Trakya ve Karadeniz'in doğusunda da yağmur beklentisi var.
Perşembe günü İstanbul'la birlikte Marmara'nın doğusu ve Karadeniz sahil hattında gök gürültülü sağanak görülecek.
Cuma günü etki alanını genişletmesi beklenen yağmurun cumartesi gününe gelindiğinde Doğu Anadolu ile Güney Ege hariç tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor.