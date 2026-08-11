İstanbul'a gök taşı düştü
11.08.2026 12:18
Son Güncelleme: 11.08.2026 12:28
İstanbul'da dün gece bir gök taşı giren, gökyüzünü aydınlattı.
İstanbul Büyükçekmece'de dün gece saatlerinde meteor düştü.
Hürriyet Mahallesi'nde meydana gelen olayda, atmosfere giren gök taşının parlak ışığı, vatandaşların kamerası tarafından görüntülendi.
Gökyüzünde kısa süreli ışık hüzmesi oluşturan meteorun kısa süreli heyecana neden oldu.
Ayrıca, gök taşı Arnavutköy ve Küçükçekmece'de görüldü.
PERSEİD METEOR YAĞMURU
Gök taşlarının yüksek hızlarla dünya atmosferine girip sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi bu yıl 17 Temmuz'da başlayıp 24 Ağustos'a kadar sürecek.
Meteor yağmuru zirvesi genellikle 12-13 Ağustos gecelerinde gerçekleşiyor.