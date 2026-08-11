İstanbul'a gök taşı düştü

Gök taşlarının yüksek hızlarla dünya atmosferine girip sürtünme sonucu yanmasıyla oluşan meteor yağmurlarının en dikkat çekicisi bu yıl 17 Temmuz'da başlayıp 24 Ağustos'a kadar sürecek.

Meteor yağmuru zirvesi genellikle 12-13 Ağustos gecelerinde gerçekleşiyor.