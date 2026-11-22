İstanbul'a kış geliyor. Sıcaklık 11 derece birden düşecek, yeni hafta üşütecek
22.11.2026 09:38
Balkanlar üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının etkisiyle İstanbul'a sıcaklık 11 derece birden düşecek. Sağanak yağışların da görüleceği megakentte yeni haftada hava buz gibi olacak.
İstanbul'da yeni haftada da etkili olacak sağanak yağışlarla birlikte sıcaklık, Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla düşecek.
Hafta boyunca parçalı bulutlu ve yağışlı bir havanın görüleceği megakentte özellikle yarın lodos fırtınası ve akşam saatlerindeyse sağanak yağış bekleniyor.
Bugün ve yarın 17-20 derecelerde olacak sıcaklık, salı gününden itibaren sert düşecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı (AKOM) Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemlerinin etkisini sürdürdüğü İstanbul’a, Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı hava dalgasının geleceğini belirtti. AKOM, yeni sistemin etkisiyle de soğuk hava ve yağışa karşı uyarıda bulundu.
SICAKLIK 11 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şöyle:
23 Kasım Pazartesi: Lodos fırtınası ve akşam saatlerinde yağmur bekleniyor. Sıcaklık 12-20 derece
24 Kasım Salı: Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu. Sıcaklık 6-9 derece.
25 Kasım Çarşamba: Parçalı ve az bulutlu. Sıcaklık 4-10 derece arasında seyredecek. Yağış beklenmiyor.
26 Kasım Perşembe: Parçalı bulutlu bir hava etkili olacak. Sıcaklık 4-12 derece olacak.
27 Kasım Cuma: Çok bulutlu ve sağanak yağmurlu. Sıcaklık 5-12 derece.
28 Kasım Cumartesi: Parçalı bulutlu. Sıcaklık 8-13 derece arasında olacak. Yağış beklenmiyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre ise yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.
Doğu Akdeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Kayseri, Sivas, Bartın, Amasya, Tokat, Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı; Doğu Anadolu’nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Rize, Artvin, Bingöl, Ağrı, Iğdır, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevreleri ve Trabzon'un doğu ilçelerinin kuvvetli olması bekleniyor.
Rüzgarın; Batı Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGE BÖLGE SON DURUM
Yarın yurdun batı kesimlerinde yeniden lodos yönünden fırtına bekleniyor.
İstanbul'da lodosun hızı bugün 70 kilometreye kadar çıkacak. Öğleden sonra kuvvetli yağış etkili olacak.
Ankara parçalı bulutlu, 16 derece. Gece saatlerinde yağmur başkente de ulaşacak.
İzmir'de şiddetli lodosla birlikte sağanak geçişleri görülecek. Bursa'da lodosun hızının 80 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor. Bursa 23, Antalya parçalı bulutlu 24 derece.
Marmara Bölgesi yine şiddetli lodosun etkisi altında olacak. Öğle ile akşam saatleri arasında kuvvetli yağış geçişleri görülecek. Sıcaklıklar 22-23 dereceye kadar yükseliyor.
İç Anadolu'da az bulutlu bir hava bekleniyor. Sert esen lodosla birlikte sıcaklıklar artıyor. Eskişehir 18, Kayseri 19 derece.
Ege'de yeniden şiddetlenen lodos, sağanak geçişlerine neden olacak. Manisa 20, Muğla 19 derece.
Akdeniz'de hava az bulutlu. Adana 22, Hatay 20 derece.
Doğu Karadeniz'de hava güneşli, Batı Karadeniz'de ise akşam saatlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Bolu 17, Samsun 22 derece.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise birçok yerde güneşli hava etkili olacak. Erzurum 8, Malatya 14, Diyarbakır 15 derece.