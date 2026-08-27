İstanbul'a kuzey kabusu. Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyardı, kritik saat belli oldu
27.08.2026 14:30
Yurt genelinde etkili olan sıcak hava dalgalarını yerini soğuk ve yağışlı sisteme bırakıyor. Meteoroloji 10 il için sarı kodlu uyarı verirken İstanbul Valiliği de vatandaşları saat vererek uyardı.
Afrika ve Basra kökenli sıcak hava dalgası yurdu terk ediyor.
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Valiliği'nden art arda uyarılar geldi.
10 İL İÇİN SARI KOD
MGM, 10 il için sarı kodlu uyarı verdi.
İşte uyarı verilen iller:
“Bolu, Çorum, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Sinop, Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce”
İSTANBULLULAR ÜŞÜYECEK
10 gündür etkili olan sıcak hava dalgası bugünden itibaren etkisini kaybediyor.
İstanbul'da, cuma günüyle birlikte hava koşullarında kısa süreli ancak belirgin bir değişim yaşanması öngörülüyor.
Sıcaklık düşüşüne yağışın ve kuvvetli rüzgarın da eşlik etmesi bekleniyor.
26 DERECEYE İNECEK
MGM tahminlerine göre, İstanbul'da bu hafta 32 dereceye kadar çıkan sıcaklıkların, bugün de benzer değerlerde seyretmesi bekleniyor.
Yarın ise sıcaklıkların kentin genelinde belirgin şekilde düşeceği ve sağanak ile gök gürültülü sağanağın etkili olacağı tahmin ediliyor.
"KUVVETLİ FIRTINA DA ETKİLİ OLACAK"
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı'nda görevli meteoroloji mühendisi Adil Tek, yarın Anadolu Yakası daha fazla yağış alabiliceğine işaret etti.
"Kuzeyli bir akış geldiği için kuzey ilçelerde risk biraz daha yüksek." diye konuşan Tek, "Bununla birlikte Beylikdüzü, Bakırköy gibi ilçeler de yağış alan yerler arasında. Beraberinde kuvvetli rüzgarlar var. 'Bu ne sıcaktı, bu ne soğuk?' diyeceğiz." dedi.
ÖĞLEDEN SONRAYA DİKKAT!
Tek, yağışların, yarın sabah zayıf şekilde başlayıp öğleden sonra biraz daha kuvvetleneceğini belirterek, "Cumartesi öğlen saatlerinden akşama kadar aralıklarla devam eden yağış geçişleri göreceğiz. Pazar gününden itibaren o yağış etkisini kaybetmiş olacak. 23-24 derecelere düşen sıcaklıklar da tekrar 28-29 derecelere çıkmaya başlıyor. Önümüzdeki hafta da çok sıcak olmamakla birlikte yine o yaz günleri devam edecek." diye konuştu.
Özellikle cuma günü öğleden sonra, cumartesi sabahı, gece saatlerin İstanbulluların biraz üşeyeceklerini ifade eden Tek, "Geçişlerden dolayı sıcaklıklar 18 derecelere kadar İstanbul'da inebilir." dedi.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği de kent için yağış uyarısı yaptı.
Uyarıya göre sıcaklığın da yarından itibaren mevsim normallerinin 4-5 derece altına düşmesi bekleniyor.
Valiliğin sosyal medya hesabından paylaşılan uyarı şöyle:
"İlimizin yarın (28.08.2026, Cuma) sabah saatlerinden itibaren yağışlı sistemin etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Yarından itibaren hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 6 derece altında seyretmesi bekleniyor. Yağışlı sistemin Cumartesi günü akşam saatlerinde ilimizi terk edeceği, hava sıcaklıkların ise Pazartesi gününden itibaren artarak yeniden mevsim normalleri civarına yükselmesi bekleniyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden yarın (Cuma) ve Cumartesi günleri orta, zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor. Rüzgârın hızının yarın (Cuma) 40-60 km/saat, Cumartesi günü ise 30-50 km/saat seviyelerine ulaşması bekleniyor."