İstanbul'a kuzey kabusu. Meteoroloji ve Valilik peş peşe uyardı, kritik saat belli oldu

Tek, yağışların, yarın sabah zayıf şekilde başlayıp öğleden sonra biraz daha kuvvetleneceğini belirterek, "Cumartesi öğlen saatlerinden akşama kadar aralıklarla devam eden yağış geçişleri göreceğiz. Pazar gününden itibaren o yağış etkisini kaybetmiş olacak. 23-24 derecelere düşen sıcaklıklar da tekrar 28-29 derecelere çıkmaya başlıyor. Önümüzdeki hafta da çok sıcak olmamakla birlikte yine o yaz günleri devam edecek." diye konuştu.

Özellikle cuma günü öğleden sonra, cumartesi sabahı, gece saatlerin İstanbulluların biraz üşeyeceklerini ifade eden Tek, "Geçişlerden dolayı sıcaklıklar 18 derecelere kadar İstanbul'da inebilir." dedi.