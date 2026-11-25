Cebeci, “Kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor.” dedi.

“BİR İLA ÜÇ GÜNLÜK ANİ KUTUP SOĞUKLARI KAR ÖRTÜSÜ OLUŞTURABİLİR”

Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı, "Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, kış boyunca 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının kar örtüsü oluşturabileceği vurgulandı." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İBB'nin, kışa hazırlık kapsamında 4 bin 781 kilometrelik yol ağında, 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla 637 noktada 7/24 görev yapacağı belirtildi.