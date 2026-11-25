İstanbul'a ne zaman kar yağacak? AKOM en kuvvetli ihtimali paylaştı
25.11.2026 15:17
Son Güncelleme: 25.11.2026 15:22
İstanbul'da sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği belirtilirken AKOM'dan kar yağışı için dikkat çeken bir tahmin geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceğinin öngörüldüğünü duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, Eyüpsultan'daki AKOM'da "Kışa Hazırlık Çalışmaları ve Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.
Toplantıda, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, AKOM'un kente ilişkin uzun süreli hava tahminlerini paylaştı.
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Ergün Cebeci, AKOM koordinasyonunda paylaşılan meteorolojik değerlendirmeye göre, sonbahar aylarında İstanbul'da yağışların mevsim normallerinin yüzde 180 ila yüzde 200 üzerine çıkarak eylülde metrekareye 122 kilogram, ekimde ise 185 kilogram seviyelerine ulaştığını aktardı.
İSTANBUL'A KAR NE ZAMAN YAĞACAK?
Kış sezonu boyunca şiddetli El-Nino koşullarının etkisiyle yağışların normaller civarı ve yer yer üzerinde seyretmesi beklendiğini söyleyen Cebeci, sıcaklıkların aralık ayının son haftasından itibaren kış değerlerine gerileyeceği ifade ederek İstanbul'a kar beklenen tarihi paylaştı.
KAR OCAK AYINDA GELEBİLİR
Cebeci, “Kar yağışı için en kuvvetli ihtimalin ise ocak ayı başından şubat ortasına kadarki süreçte gerçekleşeceği öngörülüyor.” dedi.
“BİR İLA ÜÇ GÜNLÜK ANİ KUTUP SOĞUKLARI KAR ÖRTÜSÜ OLUŞTURABİLİR”
Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı, "Mart ayının ise daha ılıman ve yağışlı geçeceği tahmin edilirken, kış boyunca 1 ila 3 günlük ani kutup soğuklarının kar örtüsü oluşturabileceği vurgulandı." ifadelerini kullandı.
Öte yandan İBB'nin, kışa hazırlık kapsamında 4 bin 781 kilometrelik yol ağında, 12 bin 838 personel ve 3 bin 323 araçla 637 noktada 7/24 görev yapacağı belirtildi.