İstanbul'a saat 11.00 uyarısı: Yağmur daha da şiddetlenecek, su baskınlarına dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak beklentisi İstanbul ile sınırlı değil.

Megakentin de dahil olduğu 14 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce'de bugün şiddetli sağanak bekleniyor.

Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli (21-60 kg/m2/12 saat) olması kuvvetli şekilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

Akdeniz'de de sel tehlikesi var. Hatay, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye çevrelerinde beklenen yerel sağanakların su baskınlarına neden olabileceği kaydedildi.