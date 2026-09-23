İstanbul'a saat 11.00 uyarısı: Yağmur daha da şiddetlenecek, su baskınlarına dikkat
23.09.2026 09:50
Son Güncelleme: 23.09.2026 10:03
İstanbul'da etkili olan yağmur, saat 11.00'den itibaren şiddetlenecek. Akşam saatlerine kadar sürmesi beklenen sağanak yağış, su baskınlarına neden olabilir.
İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, bugün etkisini artıracak.
Megakenti etkisi altına alan yağmur, saat 11.00 itibarıyla şiddetlenecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan uyarıda, sağanak yağışın saat 16.00'ya kadar etkili olacağı belirtildi.
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, NTV yayınında yaptığı son değerlendirmede, su baskını tehlikesine dikkat çekti.
SU BASKINI TEHLİKESİNE DİKKAT
Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan yağışlı hava önce Tekirdağ ve Çanakkale çevrelerinde etkili olmaya başladı.
Sabah saatlerinde İstanbul'a ulaşan yağmur Avrupa Yakası'nı etkisi altına aldı.
Saat 11.00'den itibaren daha da şiddetlenmesi beklenen sağanak, Silivri, Arnavutköy, Beylikdüzü ve Esenyurt gibi ilçelerde su baskını yaşanmasına neden olabilir.
Yağmurun ilerleyen saatlerde önce Boğaz hattında ardından Anadolu Yakası'nda etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Uzmanlar bu bölgelerde yaşayan vatandaşların da su baskınlarına karşı dikkatli olmasını istedi.
14 ŞEHİR İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sağanak beklentisi İstanbul ile sınırlı değil.
Megakentin de dahil olduğu 14 şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Adana, Antalya, Balıkesir, Bursa, Hatay, Kastamonu, Kocaeli, Sakarya, Zonguldak, Bartın, Yalova, Osmaniye ve Düzce'de bugün şiddetli sağanak bekleniyor.
Marmara ve Batı Karadeniz'in batısında kuvvetli (21-60 kg/m2/12 saat) olması kuvvetli şekilde etkili olması beklenen sağanak nedeniyle sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.
Akdeniz'de de sel tehlikesi var. Hatay, Antalya'nın doğusu, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye çevrelerinde beklenen yerel sağanakların su baskınlarına neden olabileceği kaydedildi.
İSTANBUL'DA YAĞMUR BAŞLADI, TRAFİK DURDU
İstanbul'da hava sıcaklığı dün geceden itibaren sert şekilde geriledi. Mevsim normallerinin altına gerileyen hava sıcaklığı, 14 dereceye kadar düştü.
Gece saatlerinde etkisini artıran yağmur, yeni günde de İstanbul'da yaşamı olumsuz etkiledi.
Sağanak nedeniyle birçok trafik kazası meydana geldi, trafikte uzun kuyruklar oluştu.