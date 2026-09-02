İstanbul'a sağanak uyarısı: Sıcak hava bir gün ara verecek

Megakent İstanbul'da sıcak hava cuma günü ara verecek.

İstanbul'da cuma günü hava yine sıcak olacak ancak gök gürültülü sağanak beklentisi var.

İstanbul ile birlikte Trakya'da ve Doğu Karadeniz'de sahil hattı ile iç kesimlerde gök gürültülü sağanak görülecek.

İstanbul'daki yağmur cumartesiye gelindiğinde etkisini yitirecek ve yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak.