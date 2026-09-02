İstanbul'a sağanak uyarısı: Sıcak hava bir gün ara verecek
02.09.2026 08:41
Son Güncelleme: 02.09.2026 08:41
İstanbul'da yaz havası bir gün ara verecek. Sıcak havanın etkili olduğu megakentte gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Eylül ayının başlamasıyla birlikte yaz mevsimi sona erdi.
Ancak yurdun büyük bölümünde aşırı sıcak hava etkili olmaya devam ediyor.
İstanbul'da bugün ve yarın gökyüzü açık, hava sıcaklığı ise 29-31 derece aralığında olacak.
Ege ve Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da bunaltan sıcaklar etkili olacak.
Trakya, İstanbul ve Doğu Karadeniz'de gök gürültülü sağanak yağış beklentisi de var.
İşte beklenen hava durumuna ilişkin son tahminler…
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, bugün yurdun büyük bölümünde açık bir hava hakim olacak.
Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da aşırı sıcaklar etkili olacak. Aydın'da hava sıcaklığı 40, Antalya'da 39, Kahramanmaraş'ta 38 derece olacak.
Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Kars, Ardahan ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülecek.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE HAVA SICAKLIĞI
Poyrazın serinlik verdiği İstanbul'da hava sıcaklığı bugün 31 derece olacak.
Başkent Ankara'da ise 32 derecelik bir hava sıcaklığı bekleniyor.
Ege'de ise sıcak hava İzmir'i bunaltacak. İzmir'de hava sıcaklığı bugün 36 derece olacak.
Perşembe günü hava sıcaklıklarında büyük bir değişim beklenmiyor.
İSTANBUL İÇİN CUMA UYARISI
Megakent İstanbul'da sıcak hava cuma günü ara verecek.
İstanbul'da cuma günü hava yine sıcak olacak ancak gök gürültülü sağanak beklentisi var.
İstanbul ile birlikte Trakya'da ve Doğu Karadeniz'de sahil hattı ile iç kesimlerde gök gürültülü sağanak görülecek.
İstanbul'daki yağmur cumartesiye gelindiğinde etkisini yitirecek ve yağmurun ardından sıcaklık bir kademe daha artacak.