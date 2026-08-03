İstanbul'a sürpriz yağmur gelebilir. Hafta ortasına dikkat, 3 gün bunaltacak sıcaklık geliyor

GÜNEŞİN ALTI SICAKLIK 50-55 DERECE

“Bu hafta çok fazla güneşe çıkmayın, güneşlenmemekte fayda var. Termometre sıcaklıkları sizi yanıltmasın. Güneşin altı sıcaklık 50-55 derecelerde.” uyarısında da bulunan Çalışkan'ın Adana'ya da dikkat etmesi gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“Adana'da nem yüksek. Sıcaklık 30 derece görünse de bile yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45-46'lara kadar çıkacak.”