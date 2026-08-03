İstanbul'a sürpriz yağmur gelebilir. Hafta ortasına dikkat, 3 gün bunaltacak sıcaklık geliyor
03.08.2026 09:43
Yurt genelinde sıcaklıklarla beraber artan nem oranı bunaltacak. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Güneşe çıkarken dikkat edin. Tatile gidenlerin de güneşlenmemesinde fayda var." dedi.
Bu hafta yazın en sıcak günleri olacak, aşırı sıcaklar Türkiye'yi bunaltacak.
REKOR SICAKLIKLAR KAYDEDİLEBİLİR
NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, beklenen hava tahminlerini paylaştı. “Bu hafta Anadolu'nun bazı yerlerinde rekor sıcaklıklar kaydedilebilir.” diyen Çalışkan orman yangını riskinin sürüp sürmediğine dair de şu açıklamalarda bulundu:
"Geçtiğimiz hafta tüm hava koşulları değişmişti. Birçok yerde bambaşka rüzgarlar esmişti. Bu değişik rüzgarlar da yangınlara neden oldu.
RÜZGAR YİNE SERT ESECEK
İstanbul ve Marmara'da poyraz geçtiğimiz hafta kadar kuvvetli değil ama yine de çok sert esecek. İzmir ve Çeşme'de de kuvvetli esecek. En üst seviyede değil ama orman yangını tehlikesi var."
NEMDEN DURAMAYACAĞIZ
Özellikle hafta ortasından itibaren sıcaklık iyice artacak. Dilek Çalışkan, “Özellikle İstanbul'da perşembe ve cuma günü yüksek sıcaklık yaşayacağız. Hafta ortasından itibaren İstanbul'da nemden duramayacağız, nem bunaltacak.” dedi.
İSTANBUL'DA SÜRPRİZ YAĞIŞ
Çalışkan, ayrıca bugün İstanbul'un bazı bölgelerinde kısa süreli sürpriz bir yağış görülebileceğini de söyledi.
GÜNEŞİN ALTI SICAKLIK 50-55 DERECE
“Bu hafta çok fazla güneşe çıkmayın, güneşlenmemekte fayda var. Termometre sıcaklıkları sizi yanıltmasın. Güneşin altı sıcaklık 50-55 derecelerde.” uyarısında da bulunan Çalışkan'ın Adana'ya da dikkat etmesi gerektiğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:
“Adana'da nem yüksek. Sıcaklık 30 derece görünse de bile yüksek nemle birlikte hissedilen sıcaklık 45-46'lara kadar çıkacak.”