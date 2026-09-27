İstanbul'a uyarılar peş peşe geldi. Yağışlar bir hafta sürecek
27.09.2026 08:48
Son Güncelleme: 27.09.2026 20:26
İstanbul'da Meteoroloji ve AKOM'un uyarılarının ardından aralıksız bir hafta sürmesi beklenen yağış başladı.
AKOM'DAN KUVVETLİ YAĞIŞ VE FIRTINA UYARISI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), bu akşamdan itibaren kent genelinde kuvvetli yağış ve fırtına beklendiğini bildirdi.
AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, Marmara Bölgesi Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisine girecek. Karadeniz'in nemli havasını taşıyan poyrazla birlikte atmosferin üst seviyesinin soğuk, yer seviyesinin ise sıcak olması nedeniyle fırtınalı, yıldırımlı ve yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor.
SAAT 19.00 VE SONRASINA DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ
Bugün gün boyunca aralıklarla süren yağışların saat 19.00 itibarıyla etkisini artırması, Avrupa Yakası, Boğaz çevresi, kuzey bölgeleri ile Anadolu Yakası ağırlıklı olmak üzere kuvvetli sağanakların yaşanması öngörülüyor. Çarşamba saat 20.00'ye kadar aralıklarla devam edecek yağışlar sonucunda, il genelinde metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
Çatalca, Arnavutköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi kuzey ilçelerde ise yağış miktarının metrekarede 60 ila 100, yer yer 100 kilogramın üzerine çıkabileceği uyarısı yapıldı. Rüzgarın hafta boyunca kuzeyden aralıklarla fırtına şeklinde, saatte 30 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor. Kuvvetli rüzgarla birlikte mevcutta 20 derece civarında seyreden hava sıcaklıklarının hafta ortasına kadar 15 dereceye gerileyeceği tahmin ediliyor.
Uyarıların ardından İstanbul'da sağanak yağış Kemerburgaz, Sarıyer ve Beykoz hattında etkili olmaya başladı.
YAĞIŞ ÖNCESİ ÖNLEMLER ARTIRILDI
Kuvvetli yağış ve fırtınanın getirebileceği olumsuzluklara karşı İBB birimleri önlemlerini artırdı. Yağış öncesinde mazgal, ızgara ve dere temizlikleri tamamlandı. Mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirmeleri yapıldı. Kot seviyesinin altında kalan alt geçitler, kıyı meydanları ve risk taşıyan kritik noktalarda yağmur suyu pompalarının kontrolleri gerçekleştirildi.
AKOM, fırtına ve su baskını risklerine karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.
İSTANBUL'DA HER GÜN YAĞMUR VAR
Yeni haftayla birlikteyse Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini artırıyor. Özellikle Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Karadeniz'de sağanak yağış beklenirken sıcaklıklar da birçok kentte düşüyor. Özellikle bazı bölgelerde kuvvetli yağış ve rüzgara karşı dikkatli olunması isteniyor.
Megakentte hafta boyunca aralıklı yağmur etkili olacak. Perşembeye kadar yağışların sürmesi beklenirken sıcaklık 17-18 derece civarında seyredecek.
Ankara'da da sağanak geçişleri beklenirken sıcaklık 19 derece olacak. İzmir ise parçalı bulutlu, 23 derece.
Yağışlar Bursa'da da görülecek, sıcaklık 20 dereceye ulaşacak. Antalya'da ise yerel yağışlar görülecek, sıcaklık 30 derece olacak.
HAFTA BOYUNCA SÜRECEK
Marmara Bölgesi'nde özellikle Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bilecik çevrelerinde yağışların hafta genelinde devam etmesi bekleniyor. Edirne'de hava parçalı bulutlu ve 23 derece olacak. Kocaeli'nde ise sıcaklık 18 dereceye düşecek. Bölgede karayelin zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor.
İÇ ANADOLU'DA DA SICAKLIK DÜŞÜYOR
İç Anadolu'da yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Sivas, Yozgat ve Kayseri çevrelerinde yağışların daha kuvvetli olması bekleniyor. Bölgede sıcaklıklar 17-19 derece arasında seyredecek.
EGE'DE HAVA SERİN
Ege Bölgesi'nde ise rüzgarlar serin esecek. Kütahya, Manisa ve Denizli hattında günün bazı saatlerinde yağış görülecek. Manisa'da sıcaklık 22, Muğla'da 26 derece olacak. Bodrum'da ise parçalı bulutlu hava hakim
AKDENİZ'DE SAĞANAK ALARMI
Mersin, Adana ve Hatay boyunca geniş bir alanda kuvvetli sağanak yağış bekleniyor. Adana'da sıcaklık 25, Hatay'da ise 26 derece olacak. Kuvvetli yağışlara karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.
Karadeniz'in genelinde de yağışlı hava etkili olacak. Özellikle Sinop, Tokat, Amasya ve Ordu arasında yağışların şiddetini artırması bekleniyor. Bölgede yaşayanların kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olması gerekiyor. Zonguldak'ta sıcaklık 19, Samsun'da ise 22 derece olacak.
Yağışlı hava Doğu Anadolu'ya kadar ulaşacak. Güneydoğu Anadolu'da ise bulutlanma artacak. Erzurum'da sıcaklık 23, Malatya'da 26 derece olacak. Diyarbakır'da yağmur beklenirken sıcaklık 31 dereceye çıkacak. Gaziantep'te ise hava bulutlu ve 26 derece olacak.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelindeparçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak.
Marmara (Edirne dışında), Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Erzincan, Tunceli, Elazığ, Muş, Erzurum Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, İstanbul, Kırşehir, Yozgat, Kırıkkale, Çorum ve Bolu çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Sıcaklıklar Marmara, Ege ve Akdeniz'de 3 ila 5 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Rüzgarın, genellikle kuzey, güney ve doğu kesimlerinde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, böle genelinin (Edirne dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul çevreleri ile Kocaeli ve Balıkesir'in kuzey, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
Bursa, Çanakkale ve İstanbul 23 derece.
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/Saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
İzmir 24, Manisa 22, Uşak 20 derece.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Adana 31, Hatay 29, Isparta 23 derece.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Kırşehir, Yozgat ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Ankara 24, Eskişehir 20, Konya 24 derece.
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Bolu 22, Düzce 24, Zonguldak 22 derece.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinden sonra Çorum çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Amasya ve Rize 24, Samsun 23, Trabzon 22 derece.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Muş, Erzurum ve Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Erzurum 26, Malatya 31, Van 25 derece.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Diyarbakır 35, Siirt 34, Şanlıurfa 24 derece.
14 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji'nden yapılan uyarıya göre; bugün yurdun güneybatı kesimlerde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, öğle saatlerinden itibaren Muğla, Antalya, Aydın, Denizli, Uşak ve Burdur çevreleri ile Manisa'nın ve İzmir'in güneydoğu kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Afyonkarahisar ve Isparta çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.