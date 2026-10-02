İstanbul'a yağmur ve fırtına geliyor. Sel ve su baskını uyarısı yapıldı

Rüzgarın Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve saatte 70 kilometre hıza çıkan kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Kuvvetli sağanak ve fırtınaya ilişkin vatandaşlar da uyarıldı. Yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Kuvvetli rüzgar ise hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek.

11 İL İÇİN SARI KOD

Meteoroloji, 11 il için sarı kodlu uyarı verdi. Ayrıca, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

İşte sarı kod verilen iller:

Adana, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sinop, Tekirdağ, Osmaniye