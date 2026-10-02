İstanbul'a yağmur ve fırtına geliyor. Sel ve su baskını uyarısı yapıldı
02.10.2026 08:11
Sağanak ve serin hava etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bugün İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı verildi. Yağışların öğleden sonra şiddetlenip gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), bugün ve hafta sonu için hava tahmini raporunu yayımladı.
Bugün yurdun büyük bir kesiminde gök gürültülü kuvvetli sağanaklar etkili olacak.
Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla ve Karaman çevreleri, İzmir'in kuzey ilçeleri, Antalya'nın batı ve doğu ilçeleri, Tokat'ın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkileyecek.
BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT
Yağışların İstanbul, Adana, Osmaniye, Sinop, Erzincan, Tunceli, Elazığ çevreleri, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale’nin doğusu, Kocaeli'nin batısı, Balıkesir ve Malatya’nın kuzeyi, Hatay’ın batısı, Kastamonu’nun kuzey kesimleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin'in kuzey kesimlerinin yerel kuvvetli olması bekleniyor.
RÜZGAR FIRTINA ŞEKLİNDE ESECEK
Rüzgarın Batı Karadeniz’in batısı, Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli ve saatte 70 kilometre hıza çıkan kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Kuvvetli sağanak ve fırtınaya ilişkin vatandaşlar da uyarıldı. Yağışların yerel kuvvetli olması beklendiğinden sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edecek. Kuvvetli rüzgar ise hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek.
11 İL İÇİN SARI KOD
Meteoroloji, 11 il için sarı kodlu uyarı verdi. Ayrıca, vatandaşların sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.
İşte sarı kod verilen iller:
Adana, Balıkesir, Çanakkale, Hatay, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sinop, Tekirdağ, Osmaniye
İstanbul'da beklenen sağanak yağış ise sabah saatlerinde başladı. Kuvvetli yağışa ilişkin İstanbul Valiliği ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de uyarı yayınladı.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yağışların sabah saatlerinden sonra kuvvetleneceği belirtildi. Sağanak yağışın gece saatlerine kadar süreceği ifade edildi.
Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden zaman zaman kuvvetli şekilde eseceği, yer yer kısa süreli fırtına görüleceği belirtilen açıklamada gök gürültülü sağanakların cumartesi günü öğle saatlerine kadar aralıklarla süreceği kaydedildi.
AKOM'dan yapılan açıklamada da sağanak yağışın fırtınayla birlikte etkili olacağı vurgulandı.
Açıklamada, "Yağışların cuma sabah saatlerinden itibaren etkisini artırması, gün boyu il genelinde aralıklarla fırtına şeklinde rüzgar ile birlikte yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur şeklinde etkili olması bekleniyor." denildi.
Saat 12.00'den sonra ise yağışların şiddetlenmesi bekleniyor.