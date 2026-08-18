İstanbul'a yeni metro hattı geliyor. Trafiği yoğun 3 ilçe birbirine bağlanacak

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu Ümraniye, Kavacık ve Beykoz ilçelerine yeni metro hattı geliyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan 11628 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda, yeni metro hattının projesinin ihale, inşaat ve diğer süreçlerini Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devrildi.

Ümraniye, Kavacık ve Beykoz'u birbirine bağlayacak olan metro hattı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın üstlendiği projeler listesine eklendi.